Ferrara | 22enne arrestato per aver ucciso la nonna

Ferrara - 22enne uccide la nonna a pugni durante una lite in auto : Ha picchiato selvaggiamente sua nonna mentre erano in auto, probabilmente per questioni di soldi e droga. E' successo ieri sera a Ferrara. La donna, la 71 enne Maria Luisa Silvestri, è stata soccorsa da alcune persone, tra cui un carabiniere fuori servizio, che l'hanno letteralmente sottratta alla furia del nipote, il 22 enne Pierpaolo Alessio. E' stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma purtroppo per lei non c'è stato niente da fare ed è ...

