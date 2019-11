Fernanda Lessa | «Spendevo mille euro al giorno in cocaina Ho amato una donna famosa»

Fernanda Lessa a Seconda vita : ‘Se ho pensato tante volte a togliermi la vita? No - perché mi drogavo’ : “Se ho pensato tante volte a togliermi la vita? No, perché mi drogavo. Avevo 20 anni non ero nel mio paese, ero da sola, bevevo tantissimo, vino, 3 litri al giorno per coprire le voci, ero pazza” e ancora “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina” così con sincerità disarmante Fernanda Lessa – ospite dell’ultima puntata di Seconda vita il programma ...

“Mio figlio neonato è morto a causa mia”. Il dramma di Fernanda Lessa : lo ha raccontato in tv : A Seconda vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time, Fernanda Lessa si è raccontata senza filtri e ha parlato della sua vita complicata e dolorosa. È proprio questo lo scopo del programma: far sì che i protagonisti del mondo dello spettacolo raccontino alcuni episodi dolorosi della loro vita. Fernanda Lessa, la bella modella e deejay, ha avuto una vita davvero dura. Oltre ad avere lottato contro la dipendenza da droghe e ...

Taylor Mega 'guardavo Fernanda Lessa'/ 'Sono contraria all'alcol - non fate ca*zate' : Taylor Mega su Instagram ha voluto precisare la sua posizione sull'alcol: 'fa ingrassare, ti corrode il fegato, fa venire i brufoli'

Fernanda Lessa : “Mio figlio è morto appena nato - aveva una malattia che gli ho trasmesso io” : Fernanda Lessa si è raccontata senza remore a Seconda Vita, il programma di Real Time di Gabriele Parpiglia in cui alcuni vip svelano momenti ed episodi particolarmente dolorosi e difficili. Non ha avuto una esistenza facile la Lessa, che non solo ha lottato con la dipendenza da droghe e alcool, ma ha dovuto affrontare anche un accadimento devastante: la morte di un figlio appena nato. La morte del piccolo Joaquin Modella e ...

Fernanda Lessa e morte figlio neonato/ 'Gli ho passato una patologia - era un angelo' : Fernanda Lessa e la morte del figlio neonato, la top model racconta quel momento tragico della sua vita: 'abbiamo donato tutti gli organi, abbiamo fatto bene agli altri'

Fernanda Lessa - Seconda Vita : lacrime per il figlio morto - nuove rivelazioni : Fernanda Lessa in lacrime a Seconda Vita: la modella ricorda il figlio morto e fa una nuova rivelazione Continua il viaggio di Gabriele Parpiglia su Real Time. Il giornalista ha intervistato, nella serata di mercoledì 20 novembre, Fernanda Lessa. La modella è tornata in tv per raccontare la sua Vita, fatta di alti e bassi […] L'articolo Fernanda Lessa, Seconda Vita: lacrime per il figlio morto, nuove rivelazioni proviene da Gossip e Tv.

Fernanda Lessa E LA MORTE DEL FIGLIO NEONATO/ "Abbiamo donato tutti gli organi' : FERNANDA LESSA e la MORTE del FIGLIO NEONATO, la top model ha dovuto affrontare un momento molto difficile dopo la scomparsa prematura del suo bimbo.

Fernanda Lessa intervista choc ho amato una donna famosa : Ospite del programma su “Real Time” con ‘Seconda vita’ Fernanda Lessa con Gabriele Parpiglia, ha raccontato la modella e conduttrice tv: “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne. Gli eccessi e i soldi mi hanno portato ...

Fernanda Lessa Vieri mi ha lasciato per colpa di un paparazzo : Fernanda Lessa è stata ospite del programma su “Real Time” con ‘Seconda vita’ ancora una volta con Gabriele Parpiglia. Ecco cosa ha raccontato la modella e conduttrice tv: “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne. Gli ...

Fernanda Lessa e la morte del figlio neonato/ "In un certo senso è stata colpa mia...' : Fernanda Lessa e la morte del figlio neonato, la top model ha dovuto affrontare un momento molto difficile dopo la scomparsa prematura del suo bimbo.

Fernanda Lessa : “Ho amato una donna famosa ma l’ho lasciata quando ho scoperto che era minorenne” : “Ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”. A rivelarlo è Fernanda Lessa che ha deciso di confidarsi e raccontare aspetti inediti della sua vita privata a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time. La showgirl ha parlato del “lato oscuro” del mondo dello spettacolo, fatto di eccessi e sregolatezza, come il tunnel dell’alcol e della droga in cui lei stessa ...

Fernanda Lessa svela la verità su Bobo Vieri e confessa : “Ho amato una donna” : Fernanda Lessa si racconta senza filtri, svelando i dolori e i segreti del suo passato, fra dipendenze e amore famosi. Super modella, attrice e conduttrice, da tempo è scomparsa dal piccolo schermo. In questi giorni è tornata in tv, ospite di Seconda Vita, il programma condotto da Gabriele Parpiglia che racconta la caduta e la rinascita di alcuni vip. “Nella mia vita ho provato di tutto per anni – ha confessato l’ex modella -, ...

Seconda Vita mercoledì 20 novembre le storie di Fernanda Lessa e Hicham Ben’Mbarek. : Seconda Vita storie di rinascita con Gabriele Parpiglia su Real Time e in streaming su DPlay Fernanda Lessa e Hicham Ben’Mbarek nell’appuntamento di mercoledì 20 novembre Prosegue l’appuntamento con Seconda Vita su Real Time mercoledì 20 novembre insieme a Gabriele Parpiglia che racconta le storie di chi ha avuto una Seconda opportunità. I protagonisti sono stati scelti accuratamente. Ognuno di loro ha avuto una prima e una Seconda ...

Fernanda Lessa : “Ho amato una donna famosa - l’ho lasciata quando ho scoperto che era minorenne” : Nel corso della prossima puntata di “Seconda Vita”, la trasmissione condotta da Gabriele Parpiglia su Real Time, Fernanda Lessa tornerà a raccontare la sua vita vissuta al massimo, un’esistenza fatta di vette e di cadute rovinose che si sono susseguite in un’altalena di eventi non sempre controllabili. La droga ne è stata a lungo una costante: “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di ...