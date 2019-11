Fernanda Lessa a Seconda vita | ‘Se ho pensato tante volte a togliermi la vita? No | perché

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Se hola? No,mi drogavo. Avevo 20 anni non ero nel mio paese, ero da sola, bevevo tantissimo, vino, 3 litri al giorno per coprire le voci, ero pazza” e ancora “Nella miaho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina” così con sincerità disarmante– ospite dell’ultima puntata diil programma di Gabriele Parpiglia in onda mercoledì 20 novembre alle 21.10 su Real Time – racconta la propriafatta di eccessi e sregolatezze e di una rinascita. View this post on Instagram Mercoledì su @realtimetvit alle 21:10. @gabrieleparpiglia A post shared by

LadyNews_ : #FernandaLessa shock: 'Ho amato una donna famosa, bevevo 3 litri di vino e spendevo 1000 euro in #cocaina al giorno' - infoitcultura : FERNANDA LESSA, MORTE FIGLIO NEONATO/ '15 giorni in terapia, aveva 36 tubi' - infoitcultura : Taylor Mega 'guardavo Fernanda Lessa'/ 'Sono contraria all'alcol, non fate ca*zate' -