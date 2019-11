Fedez di nuovo contro Tiziano Ferro | ' Solo a Fabri Fibra perdoni i testi omofobi?'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Nella giornata di ieri è andato in scena il primo atto di uno sai vertici della musica italiana.ha infatti commentato in maniera molto critica una vecchia rima di, presente nel brano "Tutto il contrario", pubblicato circa dieci anni fa. Il protagonista delle liriche in questione, ovviamente, è proprio il popolarissimo contante di Latina.: lo ssu una rima di 10 anni fa "Mi interessa cheabbia fatto outing ? Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti", questo il testo in questione, giudicato dall'autore di 'Sere Nere' con queste parole: "Scherzare sulla sessualità è bullismo, soprattutto se è un idolo degli adolescenti a prendermi in giro in questa maniera". Le precisazioni disono arrivate dopo poche ore. Il cantante ha provato a contestualizzare il brano, che si chiama 'Tutto il contrario' e contiene una serie di ...

Lightvvoodde : regà tiziano ferro ha oggettivamente cagato fuori dal vaso con questa polemica sull'omofobia e voi che gli date rag… - FabioGalantucci : Certo che @TizianoFerro poteva trovare qualche altro mezzuccio per far parlare de suo nuovo album che non fosse l’a… - amvcpaulo : RT @anysuig: Che poi Fedez si è scusato cercando di trarre da questa situazione qualcosa di buono, e invece Tiziano non se le proprio filat… -