Federica Angeli ' Piango | ho paura per i miei figli ma vivo con il' | Vieni da me

Mondo di Mezzo - Federica Angeli : "Avremo sentenza per mafia fra 20 anni" : Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Partendo ovviamente dal presupposto che le sentenze si rispettano, io penso che si arriverà a una sentenza per mafia con il tipo di comportamenti dell'inchiesta ' Mondo di Mezzo ' probabilmente fra 20 anni". Lo dichiara all'Adnkronos la giornalista Federica Angeli riguardo

Federica Angeli : condanna Spada è lieto fine - non sono supereroe : Roma – Federica Angeli ai Lunatici di Rai Radio2: “la condanna degli Spada? Dopo anni di sofferenza e solitudine c’è stato un lieto fine, non è vero che vincono sempre i cattivi. C’è già un clan della camorra che sta lavorando per prendere il loro posto a Ostia. Ma ormai abbiamo gli anticorpi. In questi anni la tentazione di cedere c’è stata. Non sono un supereroe.” Federica Angeli è intervenuta ai microfoni ...