Fake news del Pignoramento dei conti correnti? Dove sta la verità

"Sono stato pagato per creare le sardine" : la Fake news gira su Facebook : Il nuovo video di Gian Marco Saolini, bufalaro di professione, si sta diffondendo sui social. Ma è tutto falso

CONTO CORRENTE PIGNORATO SE TASSE NON PAGATE/ Salvini "Urss" - Conte "Fake news" : TASSE locali non PAGATE? Il CONTO CORRENTE sarà PIGNORATO: la norma choc nella Manovra Pd-M5s-Iva-LeU. Conte 'fake news', Castelli 'non ci sono le multe'

Stretta di Google sugli spot elettorali contro le Fake news. “No agli annunci falsi e niente target specifici” : Le regole sulle panzane valgono per tutti, politici e no, dice il vicepresidente di Big G. E gli utenti potranno essere selezionati solo per parametri molto ampi. Al via già fra una settimana nel Regno Unito, entro l'anno in tutta

Fake news sulla salute : vaccini - alimentazione e sessualità sono i temi più soggetti alle bufale : Le Fake news sono un fenomeno in crescita e anche il settore della salute non fa eccezione. MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto i propri utenti e i medici affiliati per scoprire se e quanto gli italiani incappino in false notizie in tema di benessere, individuando gli ambiti e i canali dove si insidiano più “trappole” e le ...

Oltre 200mila persone in coda per entrare nel social network anti-Fake news : Wt:social, il social network incentrato sulle notizie verificate creato dal co-creatore di Wikipedia Jimmy Wales, ha raggiunto e superato i 230mila utenti registrati che aspettano in coda per accedere alla piattaforma. Il sito si ispira a WikiTribune che, dal 2017, permette ai giornalisti e volontari di pubblicare notizie neutrali e verificate. Dall’8 di novembre, quando Wales twittò soddisfatto il raggiungimento del traguardo dei 25mila ...

Reddito di cittadinanza ad Anna Maria Franzoni è una Fake news : non l'ha mai richiesto : Nella giornata di ieri, 19 novembre, l'agenzia Dire, riprendendo una nota diramata dall'associazione Giustitalia, aveva comunicato che Anna Maria Franzoni - protagonista di uno dei casi di cronaca nera più noti e controversi degli ultimi anni - aveva deciso di presentare domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza. Questa, però, era stata respinta dall'Inps di Bologna. Di conseguenza, la "mamma di Cogne" avrebbe presentato ricorso ...

Jovanotti : «Sono tutte Fake news!» : Facebook: una guida antibufale in 10 puntiGuarda bene l'UrlFai ricerche sulla fonteFai attenzione alla formattazioneFai attenzione alle fotoControlla le dateVerifica le testimonianzeConfronta altre fontiScherzi e satiraOcchio alle notizie fabbricate ad arteSe in questi giorni vi è capitato di leggere su Facebook una notizia che annunciava un’intervista a Jovanotti con gravi conseguenze, sapete di cosa stiamo parlando. Da mesi, infatti, il ...

L’appello di Crozza-Renzi agli amici di Forza Italia : “Io di sinistra? Fake news - è evidente che sono dei vostri” : Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – l’appello di Crozza/Renzi agli amici di Forza Italia: “Lo so che su Wikipedia potrebbe ancora esserci scritto che sono di sinistra, ma sono Fake news! Cosa posso fare per convincervi? Oh… io ho portato il contante da mille a tremila euro! È evidente che sono dei vostri. A Rignano, in giardino, ho cominciato a fare gli scavi per costruire un ...

Renzi : basta con le Fake news - noi lavoriamo per salvare il governo : Renzi:"Noi stiamo aiutando il governo. E soprattutto stiamo aiutando gli italiani. Perche' lottiamo per evitare l'aumento dell'Iva

Silvio Muccino non ha mai aperto un mobilificio : “Non ha preso male la Fake news - lavora il legno ma lo fa a casa sua” : “Silvio Muccino ha grande rispetto per i lavoratori manuali e gli artigiani ma non ha mai aperto un mobilificio”. Spiega così al FQMagazine la CDA Studio Di Nardo, agenzia che ha tra i suoi clienti proprio il 38enne attore romano, fratello minore del più noto regista Gabriele. Complici le righe di una rubrica del settimanale Chi, nelle scorse ore la notizia di Silvio Muccino interamente dedicato a lavorare il legno per commercializzarne poi i ...

Il mito delle Fake-news e la spirale dell’odio – Intervista al prof. Walter Quattrociocchi : Si fa un gran parlare di fake-news (qui un nostro articolo sul tema e sulla correlazione con comportamenti elettorali), di analfabetismo funzionale e di odio sui principali media in quella che sta diventando una vera e propria guerra tra bande sui social. Per cercare di capire come si sta sviluppando questo fenomeno proponiamo una nostra Intervista a Walter Quattrociocchi: direttore del Laboratorio di Dati e Complessità e docente di Social ...

Influenza - Aifa invita a vaccinarsi : “Attenzione alle Fake news” : “Attenzione ai malanni di stagione e combatti con noi contro le fake news. Sui vaccini segui le indicazioni di Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità”. Lo afferma l’Aifa in un post su Facebook. “E’ in corso, come ogni anno, la campagna informativa antInfluenzale. Le principali raccomandazioni per proteggere se stessi e gli altri dall’Influenza e dalle sue ...

Antonella Clerici furiosa per la Fake news : “Consiglierei investimenti in bitcoin - ma non so neanche cosa sono” : Antonella Clerici punta sulla finanza? La domanda se la saranno posta in molti, soprattutto chi in rete si è imbattuto nei consigli della conduttrice a proposito di investimenti in bitcoin, la nuova moneta elettronica. La notizia era ovviamente falsa, il volto di Rai1, come accade a molti vip, è stata vittima di una bufala. La Clerici non ha fornito alcun consiglio da broker 2.0 come ha voluto precisare sui suoi social: “Gira su vari ...

Diabete : “L’alimentazione è molto importante - preoccupano le Fake news e gli esperti improvvisati” : Denuncia penale e civile per Adriano Panzironi, giornalista e inventore della discussa dieta ‘Life 120’ che promette di far vivere 120 anni. A presentare la denuncia, circa un mese fa, i diabetologi delle due società scientifiche Sid e Amd, che secondo il giornalista – come affermato nella sua ultima Convention a Roma – darebbero ‘consigli criminali‘. “Si tratta di accuse gravi e calunniose che abbiamo ...