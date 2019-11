Fabio | Sara | Valentina e gli altri | «Ecco perché siamo diventati sardine»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) LeLeLeLeLeLeLe«Non sono mai andato a una manifestazione, non sono mai stato legato a un partito e non sono il classico bolognese di sinistra. Sono andato a quella dellepenso che questo sia un periodo particolarmente buio per il paese e la manifestazione mi sembrava pacifica, civile e apartitica».ha 43 anni, è tornato da uno in Italia dove ha aperto una start up dopo aver passati 15 all’estero lavorando nel marketing per grandi aziende.era alla manifestazione bolognese che è stata la prima uscita delle, il movimento le cui manifestazioni si stanno moltiplicando in Italia. Una delle parole chiave, per lui come perè il fatto che non ci fosse un partito politico a organizzare l’evento. «Non è questione di destra o di sinistra, è questione di valori. La manifestazione è stata la ...

