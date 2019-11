Fabian Ruiz | si discute del rinnovo

Si Gonfia La Rete – Si allontana il rinnovo di Fabiàn Ruiz - le parti si bloccano : Si Gonfia La Rete – Si allontana il rinnovo di Fabiàn Ruiz, le parti si bloccano ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Secondo quanto riferito dal portale online Si Gonfia La Rete, molto vicino alle vicende di casa Napoli, le trattative tra l’entourage di Fabiàn Ruiz e la società partenopea si sarebbero arenate. In particolar modo […] Leggi tutto L'articolo Si Gonfia La Rete – Si allontana il rinnovo di Fabiàn Ruiz, le ...

SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” : SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale l’interesse dei top club per Fabián Ruiz” Intervenuto pochi minuti fa sulle frequenze di Radio Marte, c’è Luca Marchetti (Sky) a fare un punto sulla situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda il futuro di Fabiàn, sono numerosissime le voci di mercato che vedrebbero il calciatore verso il […] Leggi tutto L'articolo SKY – Marchetti a Radio Marte ”Normale ...

Napoli - pausa per le Nazionali : Fabian Ruiz sorride con la Spagna - Di Lorenzo una certezza : Nella serata di ieri sono scese in campo le Nazionali per le partite di qualificazione agli Europei del 2020. Tra i tanti protagonisti della serata ci sono stati alcuni giocatori del Napoli, i quali hanno ritrovato il sorriso con le rispettive selezioni. Fabian Ruiz impegnato con la Spagna ha giocato benissimo trovando anche il gol mentre Di Lorenzo alla sua seconda partita da titolare con l'Italia si è confermato diventando sempre più una ...

AS : “Fabian Ruiz dominerà gli anni ’20 - e il suo posto è nella Liga” : “Il suo posto è nella Liga”. La campagna stampa per riportare Fabian Ruiz in Spagna è partita già da un po’, e ormai sui media iberici il diario del suo mercato è diventato quasi una rubrica quotidiana. Un giorno c’è il Barcellona, un altro spunta un pre-contratto col Real Madrid, un altro ancora c’è la Premier a fare concorrenza. Quel che è certo è che il centrocampista del Napoli, in patria ha una considerazione ...

Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz con una clausola record : L’edizione odierna de il Corriere dello Sport riporta l’interesse del Barcellona per Fabian Ruiz ma il Napoli vuole muoversi per blindare il calciatore con una clausola record. Il Barcellona ha messo gli occhi su Fabian Ruiz. Il club blaugrana continua a seguire il giocatore del Napoli, ma De Laurentiis non intende cederlo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il forte interesse del club spagnolo scrivendo ...

Fabiàn Ruiz-Barcellona : ADL stoppa tutto e rilancia - vuole una maxi clausola : Fabiàn Ruiz-Barcellona: ADL stoppa tutto e rilancia, vuole una maxi clausola Fabiàn Ruiz-Barcellona – Secondo quanto riportato questa mattina nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a scendere in campo personalmente nella vicenda Fabiàn-Ruiz-Barcellona. Il patron azzurro non ha alcuna intenzione di vendere il calciatore, ieri al centro di una […] Leggi tutto L'articolo Fabiàn ...

Fabian Ruiz porta in vantaggio la Spagna dopo 8 minuti : Subito in evidenza Fabian Ruiz nella gara della Spagna contro la Romania, il centrocampista del Napoli segna il gol del vantaggio della Roja all’8 minuto. Fabiàn Ruiz, partito ovviamente titolare dopo essere rimasto in panchina nel match precedente, intercetta una respinta di Radu e prontamente la manda in rete. Un’altra eccellente prestazione per il calciatore del Napoli che fa gola ai grandi club spagnoli che sognano di sottrarlo a ...

Fabian Ruiz pronto al rinnovo - ma non si trova l’accordo! : Fabian Ruiz ha ancora un contratto lungo con il Napoli, fino al 2023, ma la sua esplosione ha spinto il club a ragionare sul rinnovo di contratto. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, il centrocampista azzurro è disposto a rinnovare, ma gli ultimi contatti con il suo entourage non hanno prodotto un accordo. Sulle tracce dello spagnolo ci sono Barcellona e Real Madrid. Florentino Perez, in particolare, avrebbe già fatto sapere di ...

Intrigo internazionale per Fabian Ruiz - spunta un pre-contratto del Real Madrid : All’estero aumenta la media di articolo dedicati a Fabian Ruiz. El Mundo Deportivo scrive che sono quattro i grandi club interessati al centrocampista del Napoli: Barcellona, Real Madrid, PSG e Manchester City. Anche se le voci danno favorito il Real Madrid, El Mundo Deportivo scrive che dall’entourage del giocatori fanno sapere che non ci sono preferenze. E che, non essendoci una clausola, è difficile oggi stabilire un prezzo con ...

Mundo Deportivo : rottura tra il Napoli e Fabiàn Ruiz - è assalto Barcellona : Mundo Deportivo: rottura tra il Napoli e Fabian Ruiz, è assalto Barcellona Calciomercato Napoli – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per le vicende di casa Napoli. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le trattative per il rinnovo contrattuale tra Fabian Ruiz e la società si sarebbero bruscamente interrotte. Il Barça, secondo quanto […] Leggi tutto L'articolo Mundo Deportivo: rottura tra il Napoli e Fabiàn Ruiz, è assalto ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz non rinnova col Napoli e aspetta il Barcellona : Fabian Ruiz blocca il suo rinnovo con il Napoli. Questo il titolo della prima pagina del Mundo Deportivo sul campione spagnolo che è il sogno del Barcellona. Proprio questo stop potrebbe aprire le porte per una possibile trattativa con il club Blaugrana. E di sicuro, scrive il quotidiano spagnoli, la situazione di crisi scatenatasi dopo l’ammutinamento non ha aiutato Fabian a trovare serenità. Prima che tutto esplodesse, il presidente ...

Il Napoli lavora per blindare Fabian Ruiz : Aurelio De Laurentiis lavora per blindare Fabiàn Ruiz. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il club stia valutando con il manager dello spagnolo, Alvaro Torres, un ritocco dell’ingaggio e della clausola rescissoria valida per l’estero per il centrocampista iberico. Il Napoli – si legge sul quotidiano -ha proposto d’inserirne una da 180 milioni di euro. Più alta ...

As : il Barcellona vuole Fabian Ruiz - “il nuovo Rakitic” : Il Barcellona vuole “il nuovo Rakitic”: Fabian Ruiz. Lo scrive il quotidiano spagnolo AS, che conferma che la dirigenza azulgrana ha messo ai primi posti della lista della spesa il centrocampista del Napoli. Secondo As, nonostante la firma di De Jong, il Barcellona ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Rakitic, in via d’uscita. E Fabian è uno dei giocatori preferiti da Eric Abidal e Ramon Planes. Resta la forte ...

Mattino : De Laurentiis pronto a vendere tutti - eccetto Fabian Ruiz : Il presidente del Napoli è sul piede di guerra e i recenti avvenimenti lo hanno convinto che è arrivato il momento di epurare la squadra, soprattuto da quegli elementi che remano contro e che hanno, secondo lui, sobillato lo spogliatoio. Nessuno è indispensabile e nessuno si salverà, anche Koulibaly potrebbe essere ceduto se il suo rendimento non dovesse tornare ai livelli della scorsa stagione. L’unico su cui De Laurentiis potrebbe ...