Evasione fiscale | sequestrati 5 | 8 milioni di euro a Vucinic

Mirko Vucinic - la Guardia di finanza ha sequestrato 6 milioni di euro all’ex attaccante della Juve. L’accusa : “Evasione fiscale” : “Dichiarazione infedele“. È questa l’accusa da cui deve difendersi Mirko Vucinic, l’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus a cui la Guardia di finanza del capoluogo salentino ha sequestrato beni equivalenti a oltre 5,8 milioni di euro per una grossa evasione fiscale. Al centravanti di origini montenegrine viene contestato il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti per gli anni dal 2014 al 2017, per un valore ...

Iv : Rosato - ‘Renzi patrono degli evasori? Ma manette non combattono Evasione fiscale’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Le manette non sono uno strumento per combattere l’evasione fiscale. La lotta a chi investe è sbagliata. Le manette servono solo a spaventare chi vuole investire”. Con queste parole Ettore Rosato (Italia Viva) commenta il titolo del Fatto di oggi ‘San Matteo patrono degli evasori’. “Noi siamo il partito no tax”, dice. “Noi combattiamo l’idea che il ...

Crespo assolto dall’accusa di Evasione fiscale : “l’Italia è la mia seconda casa - ho sempre pagato le tasse” : Hernan Crespo assolto dall’accusa di evasione fiscale: l’ex attaccante argentino giudicato innocente dall’Agenzia delle Entrate di Parma Nel gennaio 2016 Hernan Crespo era finito al centro di un’inchiesta giudiziaria ribattezzata ‘Fuorigioco’, nella quale era stato accusato di evasione fiscale. All’ex centravanti argentino era stata confiscata la villa di Parma e altri beni per oltre due milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate di Parma, ...

Evasione fiscale - l’Agenzia delle Entrate scagiona Crespo : Crespo Evasione fiscale – Si chiude definitivamente il contenzioso tra Hernan Crespo e il fisco italiano. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Agenzia delle Entrate di Parma ha dato totalmente ragione all’ex calciatore argentino, che ha militato in diversi club italiani tra gli anni ’90 e 2000. Crespo, che per la vicenda aveva subito un […] L'articolo Evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate scagiona Crespo è stato realizzato ...

Evasione fiscale - così la manovra potenzia la riscossione dei Comuni : per i sindaci sarà più facile farsi pagare Imu - Tasi e imposte locali : Per i sindaci che non ci tengono troppo a inchiodare i furbetti dei tributi locali cambierà poco. Tutti gli altri dal prossimo anno avranno a disposizione strumenti molto più efficaci per battere cassa e riscuotere Imu, Tasi, tasse sui rifiuti e le altre imposte di loro competenza. La manovra infatti manda in soffitta l’ingiunzione fiscale regolata da un Regio decreto del 1910, che fino a oggi era incredibilmente il principale (e spuntato) ...

Evasione fiscale in Italia - Bonafede : 'Sono stanco delle menzogne di Salvini' : Alfonso Bonafede e Matteo Salvini sono stati parte della stessa maggioranza e sono stati ministri dello stesso governo per quattordici mesi. Dopo oltre un anno da alleati, però, i toni sono diventati ruvidi, un po' come quelli tra Movimento Cinque Stelle e Lega, di cui fanno rispettivamente parte. Nel corso della trasmissione Di Martedì il Ministro della Giustizia, riconfermato nel Conte bis, ha inteso manifestare tutto il suo malcontento per ...

Evasione fiscale - se chiedere lo scontrino è un’azione morale : Le proposte per favorire il ricorso ai pagamenti elettronici prevedono anche un piccolo sussidio per i consumatori che utilizzano bancomat e carte di credito. Ma può essere un incentivo controproducente, perché ignora la spinta etico-morale anti-Evasione. L’importanza delle motivazioni etico-morali Perché, quando facciamo acquisti, chiediamo lo scontrino o la ricevuta? Per interesse materiale, se ne abbiamo bisogno per un rimborso spese o una ...

Siracusa : Evasione fiscale - sequestro di oltre un milione di euro a imprenditore : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – Continua l’azione di contrasto all’evasione della Guardia di Finanza in tutta la provincia di Siracusa. La Tenenza di Lentini ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo cosiddetto ‘per equivalente”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con il quale sono stati cautelati conti correnti bancari, immobili e titoli azionari a concorrenza di ...

Evasione - ecco come la Francia ha aumentato il recupero del 40% : nuova polizia fiscale - incrocio dei dati e nomi degli evasori online : Mentre il governo italiano vara nuove misure di contrasto all’Evasione, la Francia raccoglie i primi frutti della nuova legge contro le frodi fiscali varata ad ottobre del 2018. La ricetta? Una nuova polizia fiscale, il raddoppio delle sanzioni, l’incrocio dei dati per indirizzare i controlli e la pubblicazione dei nomi dei condannati, Nei primi nove mesi dell’anno, le casse pubbliche d’Oltralpe sono riuscite a recuperare ...

Va combattuta sia l'Evasione che l'invasione fiscale - dice Matteo Renzi : “Ritrovarmi alleato con M5s mi costa, mi costa molto”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il leader di Italia viva Matteo Renzi, artefice numero uno della nascita del governo Conte bis, dice – di rientro dagli Emirati Arabi – che questa legislatura può pure arrivare a scadenza naturale, il 2023, anche con Conte presidente del Consiglio, ma tutto “dipende da come funziona il governo”. Tuttavia Renzi ritiene “folle” pensare di ...

Vittorio Feltri sull'Evasione fiscale : "Spesso è legittima difesa da uno Stato sanguisuga" : Pare proprio che le misure in procinto di essere presa da Pd e Cinque Stelle per combattere l'evasione fiscale non daranno i risultati sperati. Lotteria degli scontrini, tetto al contante... ma a chi voglio darla a bere? Per Vittorio Feltri il problema è di altra natura: "In molti casi l'evasione fi