Esposito | “L’Inter è una famiglia | si cresce come giocatori | ma anche come uomini”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Oggi, sulla Gazzetta, una lunga intervista al 17enne interista Sebastianodi Castellammare di Stabia. Racconta di avere ricevuto due insegnamenti importanti dalla sua, l’umiltà e la spensieratezza, di considerare la maglia della Nazionale un motivo di grande orgoglio edi cosa è fatta la sua vita. “Quando sono andato via di casa a otto anni, ho capito che non avrei potuto vivereun bambino qualsiasi. E la stessa cosa quando mi sono trasferito all’Inter. Calcio, studio e poco altro, ma adesso mi va bene così. Vivo per il calcio e ho già realizzato tanti miei sogni”. Un vortice di emozioni e di esperienze, tutto in pochissimo tempo. “Forse ancora fatico a rendermi conto di cosa sta succedendo. E’ accaduto tutto in così poco tempo: giocavo in Under 17 e ho debuttato in Primavera, giocavo in Primavera e mi allenavo in prima ...

