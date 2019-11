Equitazione | Global Champions League 2019 | Miami Celtics in vetta alla classifica | ottavi

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : a Praga il Super Grand Prix - grande spettacolo nella competizione a squadre : Si sta per aprire un nuovo ed importante capitolo nella stagione dell’Equitazione, con il Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour che si svolgerà questo fine settimana a Praga, in Repubblica Ceca, dove si daranno battaglia i migliori atleti del circuito, specie nella gara a squadre. Il programma prenderà il via giovedì 21 novembre, quando alle ore 15 si svolgerà la gara individuale senza jump-off, mentre alle ore 20 sarà la ...

Equitazione - Global Champions Tour New York 2019 : Ben Maher conquista tappa e classifica generale : Nel Gran Premio individuale della tappa di New York del Global Champions Tour di Equitazione vi sono sette netti nel tempo e al jump-off sei vengono replicati: la spunta il britannico Ben Maher su Explosion W, primo in 34.08, che supera il tedesco Marcus Ehning su Cornado NRW, secondo in 34.65, e l’elvetico Martin Fuchs su The Sinner, terzo i 34.95. Quarto posto per Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie, con il crono di 35.11. Nella ...

Equitazione - Global Champions League New York 2019 : i London Knights si prendono tappa e classifica generale : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di New York della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, successo dello statunitense Kent Farrington su Creedance con un netto in 69.17 (bissato il successo di Saint Tropez), davanti al transalpino Kevin Staut su For Joy van’t Zorgvliet HDC secondo in 69.54, ed il tedesco Daniel Deusser su Killer Queen Vdm, terzo in 72.30. 27° posto per Alberto Zorzi ...