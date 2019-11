È ufficiale | il nuovo album di Selena Gomez uscirà a gennaio

ufficiale - Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham : Il Tottenham ha ufficializzato il nome del successore di Mauricio Pochettino, esonerato ieri sera dopo cinque anni per scarso rendimento squadra

ufficiale : Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham (contratto triennale) : Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Subentra a Pochettino, esonerato ieri. Lo annuncia la società sul suo sito Ufficiale. Mou ha firmato un triennale fino alla fine della stagione 2022-23. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha affermato: “Jose e’ uno degli allenatori di maggiore successo del calcio. Ha una vasta esperienza, può ispirare le squadre ed è un grande tattico. Ha vinto in ogni club che ha allenato. ...

ufficiale : il Genk ha un nuovo allenatore! : Si tratta dell’ex allenatore dell’Amburgo, Hannes Wolf, che prende il posto di Mazzù A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, Hannes Wolf prende il posto di Mazzù ed è il nuovo allenatore del Genk. A comunicarlo è stato il club tramite il sito UFFICIALE, come riporta il portale calciomercato.com. La squadra belga, dunque, avrà il 38enne allenatore ex Amburgo in panchina al San Paolo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Biagio Antonacci : esce oggi il video ufficiale del nuovo singolo 'Ci siamo capiti male' : Dopo oltre un anno di stop dall'uscita del suo ultimo singolo intitolato 'Fortuna che ci sei', uscito il 6 aprile del 2018, Biagio Antonacci torna con il video ufficiale di un nuovo singolo. Il brano farà parte dell'album intitolato 'Chiaramente visibili dallo spazio' che uscirà il 29 novembre 2019. Il video ufficiale del singolo, che esce oggi 18 novembre 2019, si chiama 'Ci siamo capiti male'. La traccia è disponibile all'ascolto già da ...

L’Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1 e la terza stagione è già ufficiale : le foto di Storia del Nuovo Cognome : Terminate lo scorso ottobre le riprese dei nuovi episodi, è ora ufficiale l'arrivo de L'Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1: un anno e mezzo dopo il debutto in Italia della co-produzione Hbo-Rai Fiction, la nuova stagione ispirata al secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del Nuovo Cognome, andrà in onda a fine stagione televisiva sull'ammiraglia Rai. Anche stavolta sono otto gli episodi che raccontano ...

A distanza di poche ore dal lancio ufficiale - il nuovo Motorola RAZR non ha più segreti : Una lunga serie di immagini della FCC ci permettono di scoprire il design definitivo del nuovo Motorola RAZR 2019 L'articolo A distanza di poche ore dal lancio ufficiale, il nuovo Motorola RAZR non ha più segreti proviene da TuttoAndroid.

È ufficiale il Macbook Pro 16 pollici : tanta potenza e un nuovo design : (Foto: apple) Ora ci sono i crismi dell’ufficialità: il nuovo Macbook Pro 16 pollici entra nel catalogo Apple scalzando il modello da 15 pollici e affiancandosi alla versione da 13 pollici. A livello di design viene introdotta – finalmente – una nuova tastiera che dovrebbe sistemare tutti i problemi recenti sperimentati dalla precedente. Interessante notare che, allo stesso prezzo di partenza del precedente, le versioni base mettono sul ...

Demi Lovato ha un nuovo fidanzato ed è già ufficiale su Instagram : Un annuncio inaspettato The post Demi Lovato ha un nuovo fidanzato ed è già ufficiale su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

ufficiale – Fabio Grosso è il nuovo tecnico di un club di Serie A : il comunicato : Il comunicato del Brescia Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il club dà il benvenuto. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE – Cori razzisti anti-Napoli all’Olimpico: arriva il verdetto del ...

