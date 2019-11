È ufficiale il bonus tv e decoder | pubblicato il decreto attuativo sulla GU

Il Bonus Tv è ufficiale : chi ne ha diritto e come richiedere l’incentivo : Gli incentivi entreranno ufficialmente in vigore dal 18 dicembre 2019: per il Bonus tv il governo ha stanziato un fondo da 151 milioni di euro per i prossimi 4 anni. A questo potrà accedervi chi decide di acquistare televisori e decoder "idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive Dvb-T2". Ma attenzione: ne avranno diritto solo i nuclei familiari con un reddito Isee fino a 20 mila euro.Continua a leggere