Dramma in casa a Reggio Emilia | 27enne si alza all’alba e uccide lo zio nel sonno a

Dramma a Novara - 39enne uccisa in casa dal compagno a Trecate : l’uomo fermato : La vittima è la 39enne Barbara Grandi, fermato il compagno. Secondo i primi accertamenti investigativi da parte dei carabinieri, la donna sarebbe stata accoltellata a morte dopo una violenta lite scoppiata in casa con il compagno. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso uomo ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio - insulti razzisti e caos in casa Spagna : Sabato 9 novembre aveva rivolto ad un arbitro insulti con “discriminazione territoriale”. Per questo un allenatore 42enne di una squadra di calcio di Esordienti della provincia di Pordenone ha ricevuto il provvedimento di Daspo per un anno, disposto dal Questore Marco Odorisio. Durante la partita l’uomo aveva tenuto anche condotte verbalmente e materialmente violente indirizzate sia verso i giovanissimi calciatori in campo sia a quelli in ...

Alessandro Sallusti - il santone di Desio gli entra in casa : Dramma privato davanti alle telecamere : Formidabile scherzo delle Iene su Italia 1 al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Al giornalista viene fatto credere che la compagna Patrizia Groppelli è finita nelle grinfie del santone di Desio, un uomo che tra purificazioni di pentole, visite in casa e percorsi di rinascita, l'avrebbe c

Dramma in casa a Verona - donna morta intossicata dal monossido per caldaia difettosa : La vittima è una signora di 62 anni che viveva in casa con un'altra persona, anche lei rimasta intossicata dalle esalazioni da monossido di carbonio ma fortunatamente ancora viva. Gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco nell'abitazione dove si è consumata la tragedia hanno confermato che le esalazioni sono state generate da un malfunzionamento della caldaia installata in casa.Continua a leggere

Dramma della solitudine - cadavere trovato in casa a 20giorni dalla sua morte : Teramo - Il corpo senza vita di un uomo A.D. un 66enne originario della Puglia, è stato rinvenuto dai carabinieri di Alba Adriatica. Gli uomini dell'Arma erano stati contattati da alcuni vicini dell'uomo, che avevano sentito un odore nauseabondo venire dell'appartamento in una palazzina in via Cavour, in pieno centro cittadino. Quando i carabinieri hanno sfondato la porta dell'immobile, si sono trovati di fronte il corpo ...

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere tutelato - perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

Dramma in casa - bimba di 10 anni si toglie la vita - cadavere scoperto dalla sorellina di 6 anni : Secondo una prima ricostruzione la piccola si sarebbe tolta la vita da sola ma i familiari non credono al suicidio e pensano a un incidente durante un gioco finito male. "Era una bambina estroversa e divertente che amava giocare ed era felice, non bisogna pensare a lei come una bambina triste caduta in una depressione orribile, perché non è la verità" sostengono i familiari.Continua a leggere

Amici - bomba di Elenoire Casalegno su Alberto Urso : "Per che vip ha perso la testa" - Dramma con la Vernia? : Hai capito, Alberto Urso? L'ex vincitore di Amici al centro del gossip. E il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, questa volta non c'entra. A parlare di Urso sono la coppia Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegio, che hanno detto la loro a Vite da Copertina, il programma che conducono s

La casa di carta 4 - spoiler da Álex Pina : ritmo lento e più Dramma : Dopo la rivelazione fatta da Rodrigo de la Serna, che avrebbe annunciato l’uscita de La casa di carta 4 a gennaio 2020, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni sulla quarta parte che dovrebbe riprendere esattamente da dove si è conclusa la terza. Il finale ha messo in scena diversi cliffhanger, da Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato. Consapevole di ...

Dramma a Padova - due fratelli trovati morti in casa : Giorgio e Gianfranco Granello, 77 e 71 anni, entrambi di lontane origini altoatesine. L'allarme è scattato oggi pomeriggio: sul posto la polizia scientifica che ha transennato l'ingresso e ha impiegato diverso tempo prima di venire a capo del mistero: erano entrambi morti per cause naturali. Da giorni nessuno riusciva a contattarli.Continua a leggere

Come sarà La Casa di Carta 4 - meno azione e più Dramma : parla Álex Pina : Dopo la rivelazione di Rodrigo de la Serna che ha annunciato l'uscita dei nuovi episodi per gennaio 2020, le prime anticipazioni su La Casa di Carta 4 cominciano a trapelare dai creatori della serie. La terza parte si è conclusa con diversi cliffhanger, dal tiro a segno su Nairobi alla cattura di Lisbona (aka Raquel) fino all'atto di guerra dichiarato dal Professore e dalla sua squadra allo Stato. I successivi 8 episodi in arrivo su ...

Dramma della solitudine a Monreale - anziano muore solo in casa : Dramma della solitudine a Monreale, alle porte di Palermo. Un uomo di 72 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. I vicini di casa, non avendo più notizie da giorni e non vedendo più l’anziano uscire dall’abitazione, si sono insospettiti e hanno chiamato i carabinieri. I militari con l’ausilio dei vigili del fuoco sono entrati dentro la casa e hanno trovato il corpo dell’uomo privo di vita. Lo ...

“Investito da un’auto”. Morgan - nuovo Dramma dopo la perdita della casa. Le sue condizioni : Morgan torna a parlare con i giornalisti dopo la presentazione del Premio Tenco, al Germi, il locale milanese di Manuel Agnelli: “La mia situazione è una conseguenza di persone o organismi che mi sono nemici. È un fatto di libertà: non va molto di moda in Italia, in questo rigore, l’uomo libero che dice che quel che pensa, l’uomo fantasioso. Ho comprato un monopattino – continua Morgan, senza un vero “perché” – il giorno dopo l’hanno vietato e ...