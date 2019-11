Domina | la nuova serie Sky Original con antica Roma dalla prospettiva delle donne

Domina - Sky annuncia una nuova serie originale con Kasia Smutniak e Liam Cunningham : Domina, Sky annuncia una nuova serie tv originale con Kasia Smutniak e Liam Cunningham. Trama e cast. Sky non scherza quando ha rivelato i suoi piani di aumentare il numero di originali prodotti in Europa e la sua strategia di far diventare Sky Studios, leader delle produzioni di contenuti europei. La pay tv satellitare paneuropea ha annunciato un nuovo progetto orignale prodotto da Sky Studios, Fifty Fathoms e Cattleya (Fortitude) dal titolo ...