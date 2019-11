DIRETTA Olimpia Milano-Anadolu Efes - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - programma - tv e streaming : Neanche il tempo di celebrare la vittoria di martedì contro il Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia Milano deve tornare in campo per un altro appuntamento di cartello: questa sera, infatti, alle ore 20.45 al “Mediolanum Forum” di Assago arriverà l’Anadolu Efes Istanbul, in un match valevole per la decima giornata di Eurolega 2019-2020. L’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes Istanbul sono due delle tre squadre attualmente ...

DIRETTA/ Olimpia Milano Maccabi - risultato finale 92-88 - streaming : Armani da primato : DIRETTA Olimpia Milano Maccabi risultato live, 0-0, streaming video tv. Cronaca partita che si gioca al Mediolanum Forum, 9giornata di basket Eurolega.

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : 92-88 - Rodriguez e Scola guidano la vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Era una partita importantissima per la squadra di Ettore Messina, che ha avuto un grande contributo di Luis Scola (20 punti) e di uno straordinario Sergio Rodriguez (18 punti e 11 assist). Al Maccabi non bastano i 25 punti di Scottie Wilbekin. E’ FINITAAAAAAA! Milano vince la settima partita della sua stagione in Eurolega, ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : Rodriguez e Scola guidano il vantaggio milanese (81-72) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-79 Due liberi di Dorsey. 87-77 EL CHACHOOOOOOOOOOO! UNA MAGIAAAAAAAA! TRIPLA PAZZESCA DELLO SPAGNOLO! 84-77 BROOOOOOOKS! Triplaaaaaa! 81-77 Ancora Wilbekin! Tripla dell’americano e Maccabi che arriva sul -4. Timeout di Messina e tre minuti alla fine. 81-74 Dentro due liberi di Wilbekin. 81-72 Scorribanda del Chacho, che segna in sottomano. Sfortunatissimo Brooks, che vede la sua ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : Nedovic chiude il terzo quarto con una magia (71-64) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-64 SCOLAAAAAA TRIPLAAAAAAAA! Esplode il Forum! Timeout immediato del Maccabi. 73-64 Nedovic non si ferma e segna anche in penetrazione. FINISCE IL terzo quarto! Si chiude con una magia incredibile del serbo, che porta Milano sul +7, quando si entra negli ultimi dieci minuti. 71-64 NEDOOOOOOOOOOVIIIIIIIC! COSA HA FATTOOOOOOO! TRIPLA DA DIECI METRI SULLA SIRENA! 68-64 Due liberi di ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio milanese in doppia cifra a metà terzo quarto (58-48) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-51 Tripla di Wilbekin in uscita dal timeout. 58-48 BROOKS! Bravissimo Jeff a controllare il corpo e segnare sull’arrivo di Black. Milano sul +10. Sei minuti a fine terzo quarto. 56-48 Rodriguez si mette in proprio e dopo mille palleggi trova l’arresto vincente da dentro l’area. 54-48 Super tripla frontale di Wilbekin. 54-45 Dentro i liberi di Micov. Micov fa saltare tutta ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : grande equilibrio al Forum a fine primo quarto (21-21) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-24 Tripla di Dorsey. FINISCE IL primo quarto! Perfetta parità al Forum 21-21 Appoggio al vetro di Hunter. 21-19 Due liberi di Mack. 35 secondi alla fine del primo quarto. 19-19 Wolters segna dopo aver preso il rimbalzo da una stoppata pazzesca di Biligha. 19-17 Un solo libero per Mack Diventano sei addirittura le palle perse di Milano. Davvero troppe in questo primo quarto. Due minuti alla ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà primo quarto (16-11) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout televisivo al Forum 18-15 Super palla di Rodriguez per Scola che segna con uno splendido movimento. 16-15 Zoosman ruba palla e appoggia tutto solo in contropiede. 16-11 Rodriguez trova la linea di fondo e segna anticipando la stoppa di Black. Cinque minuti a fine primo quarto. 14-11 Zoosman appoggia al vetro. 14-9 Bel canestro in penetrazione di Micov. 12-7 Cohen si appena alla retina ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : tutto pronto al Forum per lo scontro al vertice : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: In totale le due squadre si sono affrontate 33 volte ed il bilancio è favorevole al Maccabi, che è avanti 18-15. A Milano il vantaggio è di 10-5 per l’Olimpia. 20.29: Ettore Messina ha presentato così la sfida: “Il Maccabi è una squadra in grande condizione, che gioca con una notevole dose di fisicità, difficile da contrastare, e ovviamente dispone anche di un grande potenziale ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : sfida durissima per la squadra di Messina. Al Forum sarà scontro al vertice : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19: sfida durissima per la squadra di Ettore Messina, che ospita un Maccabi in grande forma. Gli israeliani sono infatti reduci da sei vittorie consecutive e hanno lo stesso identico record di Milano (6-2). 20.15: Cominciamo la DIRETTA di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv. La presentazione di Milano-Maccabi – L’incasso della partita interamente devoluto alla Protezione ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : sfida delicatissima per Messina - lombardi per uscire dalla mini-crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Milano-Maccabi – L’incasso della partita interamente devoluto alla Protezione Civile Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di Eurolega 2019-2020, nella quale l’Olimpia Milano affronta il Maccabi Tel Aviv. Si tratta di una sfida che oppone due tra le sei leader, dopo otto turni di quest’edizione della massima rassegna continentale che sta ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : sfida delicatissima per Messina - lombardi per uscire dalla mini-crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Milano-Maccabi – L’incasso della partita interamente devoluto alla Protezione Civile Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di Eurolega 2019-2020, nella quale l’Olimpia Milano affronta il Maccabi Tel Aviv. Si tratta di una sfida che oppone due tra le sei leader, dopo otto turni di quest’edizione della massima rassegna ...

DIRETTA Olimpia Milano-Maccabi - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Prende avvio con la giornata odierna il nono turno di Eurolega 2019-2020, il cui match clou è in programma proprio nella penisola italiana: questa sera, infatti, alle ore 20.45, al “Mediolanum Forum” si disputerà la partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, sfida tra due squadre che fanno parte del gruppone da sei in testa alla classifica della massima competizione continentale. Entrambe le formazioni arrivano a questo confronto ...

DIRETTA Olimpia Milano-Maccabi - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Prende avvio con la giornata odierna il nono turno di Eurolega 2019-2020, il cui match clou è in programma proprio nella penisola italiana: questa sera, infatti, alle ore 20.45, al “Mediolanum Forum” si disputerà la partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, sfida tra due squadre che fanno parte del gruppone da sei in testa alla classifica della massima competizione continentale. Entrambe le formazioni arrivano a questo confronto ...