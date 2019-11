DIRETTA Brindisi Falco | risultato finale 98-92 | video streaming | successo pugliese

DIRETTA/ Paok Brindisi - risultato finale 95-91 - : la Happy Casa cade a Salonicco! : Diretta Paok Brindisi, risultato finale 95-91: la Happy Casa perde a Salonicco in Champions League, partita di grande equilibrio ma purtroppo persa.

DIRETTA/ Trieste Brindisi - risultato finale 72-80 - : colpo esterno della Happy Casa! : DIRETTA Trieste Brindisi, risultato finale 72-80: la Happy Casa vince la sesta partita su otto nel campionato di Serie A1 e continua a volare in classifica.

DIRETTA/ Varese Brindisi - risultato finale 102-78 - : importante vittoria lombarda! : Diretta Varese Brindisi, risultato finale 102-78: importante vittoria della Openjobmetis che con uno straripante Josh Mayo ferma la corsa della Happy Casa.

DIRETTA NEPTUNAS KLAIPEDA BRINDISI/ Streaming video tv : il secondo debutto in Europa : DIRETTA NEPTUNAS KLAIPEDA BRINDISI Streaming video e tv: risultato live della partita per la 1giornata di Champions League. secondo debutto europeo.

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : 36-45 - Happy Casa impressionante dall’arco dei tre punti - Stone dominante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo in attacco di Micov su Martin, time out chiamato da Vitucci per l’ultima azione offensiva 46-53 Dalla media a segno Iannuzzi Passi di Micov da una parte, fallo in attacco di Banks dall’altra Ultimo minuto del secondo quarto 46-51 1/2 Micov Cerca il parente stretto di un coast to coast Micov, Thompson ci mette una mano galeotta che significa terzo fallo per lui. Liberi per il ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : 24-24 - grandissimo equilibrio al Forum di Assago : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbaglia l’aggiuntivo Martin 24-31 La difesa, il coast to coast, il canestro, il fallo subito da Roll: questo è Kelvin Martin! 24-29 Ancora Stone da tre! Inafferrabile in questo inizio, 11 punti per lui! 24-26 Ricomincia con i due punti Stone Si ricomincia con il possesso di Brindisi TOP SCORER – MILANO: Micov e Rodriguez 5; BRINDISI: Stone 6 24-24 CHE TRIPLA DI MICOV! Allo scadere, ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - le due squadre cercano la terza vittoria in stagione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo possesso di Milano Quintetti in campo per la palla a due! 17:30 QUINTETTI – MILANO: Rodriguez Moraschini Brooks Scola Tarczewski; BRINDISI: Martin Banks Thompson Stone Brown 17:27 Discreta presenza di pubblico al Mediolanum Forum, mentre risuonano le note dell’inno di Mameli 17:23 Fasi finali del riscaldamento prima della presentazione delle squadre e dell’inno ...

DIRETTA/ Brindisi Foggia - risultato 0-0 - streaming video tv : Rossoneri all'attacco : Diretta Brindisi Foggia streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie D nel girone H.

