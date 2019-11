Di Maio non si ricandiderà | “La regola dei due mandati vale anche per me | ma non lascerò

Si sfiora la farsa - Di Maio non va al G20 per fare politica sul territorio : Si sfiora la farsa: Luigi Di Maio non va al G20 perché ha deciso di piombare su quei comuni del sud che sono stati colpiti da calamità naturali. Il capo politico dei 5 stelle dà l'impressione di non aver ancora chiaro qual 'è il suo ruolo nel governo Conte 2. E' vero che come capo politico può fare ciò che vuole del suo partito e dei suoi adepti. Ma è altrettato vero che come ministro degli Esteri, rappresentando tutti gli italiani e non certo ...

Di Maio non voterà su Rousseau il quesito sulle regionali : Luigi Di Maio lasciare capire che in quanto capo politico M5s preferisce anche in questo caso non partecipare al voto su Rousseau relativo alla moratoria elettorale per preparare gli Stati Generali del Movimento. Di Maio, a L'Aria che Tira su La7, fa però anche notare che "se il Movimento si mette in discussione, dopo 10 anni, per definire gli obiettivi per i prossimi 10 anni, visto che in Italia si vota ogni 3 mesi, quando la macchina ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo crisi di governo - voci sul piano M5s : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

I ‘no’ di Luigi Di Maio : “Su una riforma del fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige” : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.Continua a leggere

La riforma che non piace a Salvini e Di Maio - senza che si capisca perché : Stanno attaccando duramente la riforma di un trattato europeo – il MES – che loro stessi avevano avviato e votato più di un anno fa

Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì - il 53% favorevole allo Ius culturae : Di Maio tradito dai grillini : Forse c'è il clamoroso Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì dietro l'accelerazione del Pd sullo Ius soli e lo Ius culturae. Al di là di quella che Augusto Minzolini definiva sul Giornale una strategia politica un po' "arruffata" ma precisa, la radicalizzazione delle proposte per sfidare Matt

Lo Ius soli non entrerà mai nel programma di governo - dice Di Maio : Il caso del fondo Salva-Stati approvato lo scorso giugno dall'Unione Europea fa risalire, improvvisa, la tensione nella compagine di governo giallorossa. E in un'intervista al Corriere della Sera il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio dice, risoluto, di aver “chiesto la convocazione del vertice” del suo gruppo, perché “in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire”. Anche perché il ...

Di Maio contro Renzi e Zingaretti : "Lo Ius culturae non è in programma - così come lo sblocca-cantieri di Iv" : Luigi Di Maio solo contro tutti. Il capo politico dei Cinque Stelle in pochi giorni riesce a fare piazza pulita attorno a sé. Non è una novità che i rapporti con Giuseppe Conte si limitano agli obblighi istituzionali, così come non sono nuovi certi malumori nei confronti degli alleati giallo-rossi.

Di Maio difende Conte sul Mes : "Inaccettabile una riforma che stritola l'Italia - ma il premier non ha firmato nulla" : Il premier “non ha firmato nulla”, e il vertice che i parlamentari M5s chiedono non è contro di lui, ma è giusto fare il punto. Luigi Di Maio interviene con un’intervista in apertura del Corriere sulla vicenda del meccanismo di stabilizzazione finanziaria europea: “Una riforma del Mes che stritola l’Italia non è fattibile”. E dopo le parole del leader dem Zingaretti che sollecitava ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Di Maio “non torna la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Di Maio “non torna la Fornero” Pensioni ultima ora: la difesa di Quota 100 è una priorità del Movimento 5 Stelle. La misura di pensione anticipata che consente di andare in pensione ai lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati è stata introdotta dal Governo Conte I nato dall’intesa, prodotta dopo il voto delle elezioni politiche del 2018, tra 5 Stelle e Lega. Oggi che la maggioranza di ...

Fondo salva-Stati - ora anche i deputati M5s in commissione Finanze chiedono a Di Maio vertice maggioranza : “Non siamo d’accordo” : Non ci sono solo Matteo Salvini e il centrodestra a chiedere che il premier Giuseppe Conte riferisca in Parlamento sulla revisione del Fondo salva-Stati. anche i deputati 5 stelle della commissione Finanze, nonostante la nota di smentita arrivata da fonti di Palazzo Chigi, hanno chiesto un intervento del capo politico 5 stelle Luigi Di Maio. “Il Parlamento”, si legge, “aveva dato un preciso mandato al presidente del Consiglio. ...

Manovra - Di Maio su battaglia in Parlamento per Quota 100 : 'Non si tocca' : Sono stati presentati circa 4.550 emendamenti in Parlamento su alcune misure contenute nella nuova Legge di Bilancio. Le proposte di modifica avanzate dalle varie forze politiche, infatti, riguardano i temi sui quali la maggioranza sembrerebbe ancora divisa, come la plastic-tax e il meccanismo della Quota 100. Su quest'ultimo tema si sarebbe accesa una lunga discussione in Parlamento tra Italia Viva che mira all'abrogazione totale della misura e ...

Quota 100 - tensioni nel governo. Di Maio : “Ce l’hanno con i pensionati - ma la riforma non si tocca” : "Continuo a sentire provocazioni di ogni genere sull’abolizione di Quota 100 e sulla plastic tax. Oggi ne è arrivata un’altra che lascia il tempo che trova. Intanto vorrei rassicurare tutti che Quota 100 non si tocca. Il MoVimento 5 Stelle l’ha difesa una volta e lo farà di nuovo. Se qualcuno pensa di riportare la Fornero, ha capito male": così Luigi Di Maio difende il cavallo di battaglia della Lega da Italia Viva, che ha presentato degli ...

Di Maio temporeggia ancora sull’Emilia. Pressioni degli eletti M5s : “Lì siamo nati - base non capirà. Rischio dimissioni se non si corre” : Hanno fatto “i compiti” che ha chiesto loro Luigi Di Maio, ma non è bastato per sbloccare la situazione. I parlamentari e consiglieri 5 stelle in Emilia-Romagna si sono presentati oggi davanti al capo politico per l’ennesimo incontro in vista delle Regionali del 26 gennaio: hanno consegnato il report con le attività fatte in Regione e una lista di possibili candidati “forti”. Il leader ha ringraziato e ha detto che ...