Di Maio blinda il M5s | nessuna virata a sinistra | il Movimento va avanti per la sua strada

Fonte : agi

(Di giovedì 21 novembre 2019) Racconta un fedelissimo di Luigi Dialla Camera che il Pd sarebbe sempre in pressing più su Beppe Grillo che sugli esponenti di primo piano - qualcuno, tra gli altri, fa il nome del sindaco di Milano Beppe Sala - affinché intervenga in modo da spingere i pentastellati ad un asse più strutturato con i dem. Stamattina dal Nazareno si è ribadito in ogni caso che non c'è alcuna 'invasione di campo', che Nicola Zingaretti non ha mai espresso giudizi sulla leadership M5s. Grillo domani dovrebbe essere a Roma per cercare di portareuna mediazione e 'pacificare' ilma, spiegano le stesse fonti, Digià sarebbe stato chiaro:, ilvaper la sua. Anzi qualora Grillo dovesse premere per un input del genere, il capo politico M5s, e con lui c'è chi giura Di Battista, si opporrebbe. Dietro l'angolo c'è lo spauracchio di una ...

