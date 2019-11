Detto Fatto | Bianca Guaccero prende in giro Stefano De Martino

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 21 novembre 2019)Deironizza: “Non avevi bisogno dei ritocchini!” Nella puntata odierna diin onda su Rai2 la brava e bellaha nuovamente aperto le porte a tutti i telespettatori che, invece di vedere le peripezie sentimentali di dame e cavalieri e tronisti, oltre alle interviste di Caterina Balivo su Rai1, preferisce godere di un pomeriggio spensierato in allegria e utilità (visto che i tutorial sono quasi mai inutili). Quest’oggi nello spazio dedicato a Jonathan Kashanianha preso inDenotando come gli ex di Belen Rodriguez tendano tutti ad assomiliarsi tra loro, facendo poi un appello: “, non avevi bisogno dei ritocchini!”. Come replicherà il conduttore di Stasera tutto è possibile?sugli ex di Belen Rodriguez: “Si assomigliano ...

matteosalvinimi : Noi come Lega abbiamo sempre detto a Conte e a Tria che NON avevano il mandato per toccare il MES. Se qualcuno ha a… - LegaSalvini : #Salvini: 'Abbiamo sempre detto di non toccare Mes, se Conte ha dato ok lo ha fatto tradendo mandato'. - beppe_grillo : QUELLO CHE NESSUNO VI HA MAI DETTO “Cosa ha fatto la Raggi a #Roma?” La domanda più ricorrente nei circoli dei detr… -