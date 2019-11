Demi Lovato si mostra incinta | ma è solo un ruolo in una serie tv

Demi Lovato rende pubblica la nuova relazione con il modello Austin Wilson : Demi Lovato ha recentemente reso ufficiale la relazione con la sua nuova fiamma, il modello Austin Wilson. I fans sono però preoccupati che la cantante stia correndo troppo e che questo possa danneggiare la salute di Demi, infatti solo un mese fa usciva con una star di "The Bachelorette" e si è disintossicata da droghe ed alcol. 'My Heart' La popstar Demi Lovato ha condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da più di 75 milioni di fans, un ...

«Se mi guardo allo specchio oggi non vedo una vincitrice, ma una combattente.

Hackerato account Snapchat di Demi Lovato - rubate sue foto intime : Demi Lovato è l'ultima celebrità a cui sono state hackerate e rubate foto private. Dopo i casi di Bella Thorne, dell'amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey e dell’attrice Chloe Grace Moretz, solo per citarne alcuni, adesso anche la popstar deve fare i conti con la violazione di un suo account social. Non è ancora chiaro se Demi Lovato abbia denunciato l'avvenuto hacking alle forze dell'ordine o se abbia solo chiesto a Snapchat di ...

La tragedia della tossicodipendenza torna nella vita di Demi Lovato. Il paradiso ha un nuovo angelo : Non è una vita facile quella di Demi Lovato La celebre pop artist che nel luglio del 2018 è stata ricoverata per overdose, tutti i giorni deve affrontare lo spettro della tossicodipendenza. Ora sta riacquistando le forze, sta continuando a seguire gli incontri ed è coccolata dalla sua famiglia. Scampato il pericolo, l’artista però deve comunque fare i conti con il dramma della tossicodipendenza, a causa della morte di un suo carissimo ...