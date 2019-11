Degente all’hospice | riceve una visita fiscale | Un' umiliazione

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Giorgia Baroncini Una 64enne, malata terminale, ha ricevuto ladel medico. Due giorni dopo, il decesso. La famiglia: "Mancanza di rispetto". Le scuse dell'Inps "Siamo molto dispiaciuti e ci scusiamo con la famiglia". Sono le prime parole dell’Inps alla famiglia di Virginia Corini, una donna di 64 anni ricoverata in un hospice a Gorlago, in provincia Bergamo. La paziente, in fin di vita per un tumore ai polmoni, ha ricevuto, due giorni prima di morire, ladel medico. Un fatto che ha mandato su tutte le furie la famiglia della 64enne che da tempo ormai era sottoposta solo a cure palliative della terapia del dolore. Come riporta TgCom24, lo scorso7 novembre (due giorni prima del decesso) si è presentato nella struttura il medicoincaricato dall'Inps di verificare se la donna fosse effettivamente malata, come era riportato sul certificato ...

