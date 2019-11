Death Stranding ha un adorabile easter egg legato ai compleanni dei giocatori

Death Stranding nell'occhio del ciclone per la nomination dei The Game Awards? Geoff Keighley risponde alle accuse di conflitto d'interessi : Sono solo hater e poveretti o più diplomaticamente, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Francamente è questo quello che ci verrebbe da dire al buon Geoff Keighley, giornalista e creatore/presentatore dei The Game Awards che attualmente si trova alle prese con delle accuse che ormai hanno attirato l'attenzione di tutti. A far discutere, come abbiamo sottolineato ieri, è la presenza di Death Stranding tra le nomination per il premio più ...

Death Stranding : polemica dopo la nomination per il premio Game of the Year ai prossimi The Game Awards : Il prossimo 12 dicembre si svolgeranno gli annuali The Game Awards e, poco fa, vi abbiamo riportato le nomination, dominate da Control di Remedy e da Death Stranding di Hideo Kojima.Tuttavia, il gioco di Kojima è stato protagonista di una polemica. Il titolo ha ricevuto la nomination per il premio Game of the Year, il premio a cui ambiscono anche Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer ...

Death Stranding e Control guidano le nomination dei The Game Awards 2019 : Le nomination per i The Game Awards 2019 sono state svelate e sono guidate dall'epico Death Stranding di Hideo Kojima (9 nomination) e Control di Remedy / 505 Games (8 nomination).Oltre a questi giochi, ci sono nomination per Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer Worlds.In tutto, l'elenco delle nomination comprende 107 giochi. Titoli con almeno tre nomination includono Apex Legends, Call of Duty: ...

La moda Death Stranding travolge l’Italia e batte Call of Duty Modern Warfare : La rete continua a parlare di Death Stranding. L'ultimo videogioco di Hideo Kojima ha fatto discutere appassionati e curiosi già quando venne annunciato, regalandoci anni di misteri, indizi e minuziosamente dosate anticipazioni. Ha poi diviso la stampa internazionale al momento dell'uscita su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro lo scorso 8 novembre - sbarcherà anche su PC nell'estate del 2020. E ora infiamma inevitabilmente le classifiche di ...

Death Stranding debutta al primo posto nella classifica software italiana : Death Stranding di Hideo Kojima è ormai disponibile dallo scorso 8 novembre per PS4 e, a quanto pare, i giocatori italiani hanno subito apprezzato il titolo, dato che ha conquistato immediatamente la vetta della classifica settimanale.Alle spalle di Death Stranding troviamo Call of Duty: Modern Warfare, che scivola in seconda posizione, mentre a chiudere il podio c'è FIFA 20 di EA.Luigi's Mansion 3, secondo la scorsa settimana, è ora al quarto ...

Death Stranding : Dove trovare tutti i Prepper famosi : Durante le lunghe esplorazioni e consegne in Death Stranding, potrebbe capitarvi di imbattervi nei Prepper, una sorta di ologrammi di personaggi famosi e realmente esistenti ai quali Kojima ha voluto dare un tributo. In questa guida vi spiegheremo Dove trovare tutti i Prepper famosi in attesa di riconnessione. Death Stranding: Dove trovare tutti i Prepper famosi Fan di Ludens (Geoff Keighley) Si tratta del celebre host dell’evento ...

Cosa ci sarà dopo Death Stranding? Hideo Kojima svela i primi indizi sul suo prossimo progetto : Death Stranding è arrivato nei negozi solo da pochi giorni, ma in molti già si stanno chiedendo Cosa si inventerà Hideo Kojima per il suo prossimo progetto. sarà un sequel delle avventure di Sam Bridges o qualCosa di completamente nuovo?È ancora presto per saperlo, ma il boss di Kojima Productions sembra avere le idee chiare, tanto da offrire alcuni indizi sul prossimo titolo dello studio nel corso di un'intervista con The Guardian."Non posso ...

Death Stranding : Come ottenere più Mi Piace : Nel mondo di Death Stranding I Mi Piace hanno un certo valore e importanza, è possibile ottenere Mi Piace in molteplici modi, a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Come ottenere più Mi Piace in Death Stranding A cosa servono i Mi Piace in Death Stranding? Più Mi Piace riceverete e maggiori ricompense e vantaggi avrete. I Mi Piace provengono da fonti differenti, legate per la ...

Death Stranding : Guida ai cartelli : Nel Multiplayer Asincrono di Death Stranding vi sono dei cartelli che potete lasciare per trasmettere un messaggio ad altri giocatori, ne troverete diversi nel corso del gioco ma a cosa servono e come si utilizzano? Death Stranding: Guida ai cartelli del Multiplayer Asincrono A differenza dei Souls-Like, i messaggi che lascerete per altri giocatori o quelli con i quali potrete interagire non serviranno solo per trasmettere un messaggio di ...

Death Stranding : Dove trovare tutti i Chip di Memoria : Se state giocando a Death Stranding, Dovete sapere che nel vasto mondo di gioco sono presenti ben 56 Chip di Memoria da recuperare, i quali una volta ottenuti vi permetteranno di sbloccare il Trofeo Fonte di conoscenza. Dove trovare tutti i Chip di Memoria di Death Stranding I Chip di Memoria in Death Stranding possono essere recuperati tutti ad avventura ultimata. Una volta che portate a termine il gioco, potrete proseguire con ...

Death Stranding – Guida Completa : Death Stranding è finalmente disponibile da qualche settimana in esclusiva Playstation 4 e arriverà su PC nel corso dell’estate 2020. In questo articolo vi riassumiamo tutte le Guide di Death Stranding che potrebbero tornarvi utili qualora decidiate di cimentarvi nella nuova avventura di Kojima. Death Streanding – La Soluzione Completa In Death Stranding vestite i panni di Sam Porter Bridge, un corriere afflitto da una ...

Recensione di Death Stranding per Ps4 - il gioco di Kojima non delude le attese : Deahth Stranding è finalmente arrivato: c'era tanta attesa per questo gioco targato Kojima Production il primo del maestro giapponese papà di Metal Gear Solid dopo l'abbandono a Konami. Dopo la cancellazione del progetto P.T. Silent Hills, il nipponico si é buttato su questo maestoso progetto fatto di anni di lavoro, trailer vari e di cui non si capiva la trama o cosa trattasse esattamente, con il volto del protagonista che è Norman Reedus il ...

Death Stranding : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Quando si parla di Kojima è inevitabile associare il maestro a capolavori come Metal Gear Solid e purtroppo il defunto Silent Hill P.T. Diversi anni fa Kojima è uscito da Konami per fondare un suo studio di sviluppo chiamato appunto Kojima Productions, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Death Stranding, il suo ultimo capolavoro. Death Stranding Recensione In Death Stranding vestite i panni di Sam ...

Un pazzesco easter egg di Death Stranding mostra un micidiale mostro appiccicoso dalle sembianze molto familiari : I giocatori hanno scoperto un incredibile esater egg in Death Stranding che mostra una spaventosa creatura nera appiccicosa dalle sembianze piuttosto familiari. Sì, si tratta di Hideo Kojima, che ora si nasconde negli incubi del povero Sam!Ma cosa fare per vedere il volto di Kojima? Ebbene, dovrete passare un po' di tempo nella stanza privata di Sam, anche se sfortunatamente non esiste un modo noto per garantire che si presenterà.Una pozza di ...