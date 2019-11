Dazn – Si torna in campo | dopo la sosta si ricomincia con Torino-Inter | ecco come vederla

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019)la, partenza in grande stile sucon le sfide, Benevento-Crotone. E la gran finale di Copa Libertadoresladi campionato la Serie A TIM e la Serie BKTno ad essere protagoniste nel weekend di. La tredicesima giornata di Serie A TIM susi apre sabato 23 novembre alle 20:45 con il delicato match(consegui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La squadra di Conte, in trasferta allo Stadio Olimpico Grande, cercherà di tenere il passo della Juventus distante di un solo punto mentre i Granata, guidati da Walter Mazzarri, puntano a proseguire la scalata in classificala vittoria contro il Brescia. Una grande classica del calcio italiano ricca di incroci ed emozioni raccontata nel pre-partita da Diletta Leotta e Dejan Stankovic. Domenica 24 novembre, invece, doppio appuntamento in programma: alle ...

Inter_Women : ?? | ANNUNCIO Domani si torna in campo: alle 12.30 c'è #InterWomen - @OrobicaCF ?? su @Inter_TV, @DAZN_IT e… - gussietorres : Questo Venerdì alle 20:00 ?? ARG, trasmette DAZN e SKY, torna la fantasia a Rosario dopo 30 anni ...… - _D_V_A_S_ : RT @mic_manente: Lo 'Special One' torna ad allenare: la panchina è quella del #Tottenham. ?????? @Gazzetta_it @SkySport @DAZN_IT @tackleduro @… -