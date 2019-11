Datore di lavoro sostituto d' imposta? Ecco cosa hanno rischiato le famiglie

La colf che fotografa le stanze della casa non viola la vita privata del Datore di lavoro : Non è solo il governo a cercare di contrastare in tutti i modi possibili il cosiddetto lavoro nero, ovviamente anche altre istituzioni dello Stato sono impegnate su questo fronte, prima fra tutte la Magistratura. Tra le diverse tipologie di lavoro, una categoria dove il lavoro nero è molto diffuso è quella della collaboratrici familiari e domestiche. Ora una sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta a disciplinare gli strumenti di prova a ...

Auditorium di Roma : tra i candidati ai vertici di Fondazione Musica anche Pieremilio Sammarco - ex Datore di lavoro di Raggi : C’è anche l’avvocato Pieremilio Sammarco fra i candidati ai vertici dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il legale ex difensore (e socio) di Cesare Previti e, soprattutto, ex datore di lavoro della sindaca Virginia Raggi ai tempi del suo tirocinio per l’accesso alla professione forense, ha partecipato alla manifestazione d’interesse per il rinnovo dei vertici della Fondazione Musica per Roma, probabilmente la più importante istituzione ...

Perde la sua bambina e quello che fa il suo Datore di lavoro è vergognoso : Una donna, Cecilia Ingraham , aveva perso la figlia per una terribile e fulminante malattia: la leucemia. La donna, nonostante il cuore spezzato, aveva deciso di tornare al lavoro nella speranza di trovare un po’ di sollievo. Ma anche questa idea non le aveva dato i risultati sperati perché la donna, invece che lavorare, piangeva tutto il tempo e aveva messo una fotografia della sua bambina sulla scrivania. Il datore di lavoro, non ...

Corte di Strasburgo : “Datore di lavoro può usare telecamere nascoste per controllare i suoi dipendenti se ha il sospetto di furti” : Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in una sentenza definitiva emessa oggi, giovedì. I giudici di Strasburgo affermano infatti che l’operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla ...

Legge 104 : tutti i doveri del Datore di lavoro e sanzioni previste : Legge 104 tutti gli obblighi del datore di lavoro e cosa rischia chi non li rispetta. La Legge 104 prevede una serie di tutele in favore dei lavoratori disabili o loro familiari che necessitano di periodi di non lavoro al fine di dedicarsi alle cure o prestare assistenza. Lo Stato interviene attraverso l’Inps per garantire ai dipendenti interessati un apposito trattamento economico a copertura dei giorni di assenza altrimenti non retribuiti ...

Licenziamento giusta causa : diritti e doveri di dipendente e Datore di lavoro : Licenziamento giusta causa: diritti e doveri di dipendente e datore di lavoro Cerchiamo di capire in che cosa consiste esattamente il Licenziamento giusta causa, che coinvolge direttamente datore di lavoro o azienda e singolo lavoratore. Spesso infatti se ne parla, ma senza evidenziarne con chiarezza i dettagli rilevanti. Vediamoli. Se ti interessa saperne di più circa la possibilità di licenziare l’invalido civile Inps e chi ...