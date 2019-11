Daphne Caruana Galizia e il giornalismo | mestiere sempre più a rischio

Omicidio Daphne Caruana Galizia - arrestato il presunto mandante : 20 novembre 2019 - Dopo l'arresto di ieri, la svolta nel caso dell'Omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia sarebbe arrivata davvero. In questo ore le autorità di Malta avrebbero arrestato il presunto mandante di quel delitto, identificato dalla stampa locale come l'imprenditore Yorgen Fenech, amministratore delegato del Tumas Group.Fenech, direttore generale della centrale a gas oggetto dell'inchiesta portata avanti da ...

Arrestato il mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Daphne Caruana Galizia, Arrestato il mandante dell'omicidio della giornalista La polizia di Malta ha Arrestato uno dei più importanti uomini d'affari dell'siola con l'accusa di essere il mandante dell'...

Daphne Caruana GALIZIA - ARRESTATO MANDANTE OMICIDIO/ Tangenti : chi è Yorgen Fenech : DAPHNE CARUANA GALIZIA, ARRESTATO MANDANTE OMICIDIO: Tangenti e affari, chi è Yorgen Fenech. Il nome forse avuto dall'intermediario

Malta - omicidio Daphne Caruana - arrestato Yorgen Fenech - l'imprenditore stava per darsi alla fuga : Roma - Dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato il business man Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta. L'uomo d'affari era a bordo del suo yacht, intercettato e bloccato dalle forze armate maltesi (Afm) mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Lo riferisce il Times of Malta. ...

Un importante imprenditore maltese è stato arrestato in relazione all’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Yorgen Fenech, imprenditore maltese a capo di una società dalla storia opaca e registrata a Dubai, è stato arrestato dopo essere stato fermato a bordo del suo yacht in un porto a nord della capitale La Valletta. Una fonte del Times

Malta - arrestato presunto mandante del delitto della giornalista Daphne Caruana Galizia : Stamattina, mercoledì 20 novembre, la polizia di Malta ha arrestato Yorgen Fenech, un ricco imprenditore il quale è accusato di essere il presunto mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, assassinata nell'ottobre del 2017. La notizia del fermo di Fenech è stata diffusa poco fa dalle agenzie di stampa di tutto il mondo, in particolare dal quotidiano maltese Times of Malta. Secondo quando si apprende dalle fonti a ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia - arrestato il mandante : è l’uomo d’affari Yorgen Fenech - su cui la giornalista stava indagando : Poche ore dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato il businessman Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta. Era a bordo del suo yacht, intercettato e bloccato dalle forze armate maltesi (Afm) mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Lo riferisce il Times of Malta. Fenech è anche il titolare del ...

Daphne Caruana Galizia - svolta nelle indagini : arrestato presunto tramite tra mandanti e killer : svolta nell'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa da una autobomba nei pressi de La Valletta nel 2017: giovedì scorso è stato arrestato un uomo considerato intermediario tra il mandante e i killer. In cambio della sua collaborazione avrebbe chiesto la grazia. Il premier Joseph Muscat: "Dobbiamo prendere decisioni difficili".Continua a leggere

È stato arrestato un uomo sospettato di aver fatto da intermediario per l’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia : È stato arrestato un uomo sospettato di aver fatto da tramite tra il presunto mandante e i presunti assassini della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa nell’ottobre 2017 con un’esplosione della sua auto. La notizia dell’arresto è stata comunicata

Daphne Caruana Galizia - arrestato a Malta presunto intermediario tra mandanti e killer : Un uomo arrestato alcuni giorni fa a Malta con l’accusa di essere l’intermediario fra i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa con una bomba nella sua auto il 16 ottobre 2017, potrebbe godere di una grazia presidenziale in cambio di informazioni vitali per ricostruire il caso e l’identità dei mandanti. Lo scrivono alcuni media maltesi, fra cui Times of Malta e Malta Today. ...

Il figlio di Daphne Caruana è stato insignito della cittadinanza onoraria di Ronchi dei Legionari : Il Comune di Ronchi dei Legionari ha riconosciuto la cittadinanza onoraria a Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista maltese Daphne, uccisa a Malta il 16 ottobre 2017. Fra le motivazioni, declamate dal sindaco Livio Vecchiet, si legge: "Giornalista che si espone in prima persona per difendere la legalità e la verità. Ha allacciato profondi rapporti di amicizia con la comunità ronchese che ogni anno assegna un premio ...

Daphne Caruana Galizia - a due anni dalla morte si cerca ancora la verità : Amava il colore viola Daphne, il viola di Tiro – un colore regale usato in passato dalla nobiltà, estratto da una rara chiocciola di mare chiamata Murex trunculus – come spiega sua sorella Corinne Vella. Questo particolare e prezioso colore usato nell’antichità non si è mai sbiadito e con il tempo è diventato ancora più deciso e luminoso. Paradossalmente è quello che sta accadendo alla vicenda di Daphne Caruana Galizia: nonostante la ...

Il figlio di Daphne Caruana Galizia : «Mamma - noi non molliamo» : Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua famiglia Daphne Caruana Galizia e la sua ...

Cosa scriveva Daphne Caruana Galizia : Un estratto del libro che raccoglie gli articoli della giornalista d'inchiesta maltese, di cui questa sera si parlerà a "Che tempo che fa"