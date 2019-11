Dalle sardine ai quattro gatti Ma lanciano il loro manifesto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo A Sorrento le "fravaglie" fanno flop: piazza semivuota. La pagina Facebook originale pubblica un "": "Cari populisti, la festa è finita" All’idea di creare un movimento politico, Mattia Santori, leader delle, rispondeva dicendo che “è presto per dirlo”. Nemmeno i pesciolini anti-Salvini sanno ancora dove vogliono arrivare. Ma "se faremo centomila presenze in due settimane, qualcosa vorrà dire". Il primo passo, forse, è la pubblicazione di una sorta didella sardina. Il testo è stato reso noto oggi su Facebook, proprio mentre la prima manifestazione dopo le due iniziali incontrava il primo, inatteso, flop. L’accorato appello ai “cari populisti” si intitola "Benvenuti in mare aperto" ed è un j’accuse contro chi, adire, avrebbe tirato "per troppo tempo" la "corda dei nostri sentimenti" fino a farla spezzare. "Per anni avete ...

davidefaraone : Prima #Salviniscappa dalle piazze dell’Emilia Romagna per evitare figuracce, poi si barrica sui social e sfodera il… - AnnaAscani : Le #sardine sono ragazzi che spontaneamente si ribellano ad un linguaggio che non sopportano. Alla retorica dell’od… - Ro96689588 : RT @davidefaraone: Prima #Salviniscappa dalle piazze dell’Emilia Romagna per evitare figuracce, poi si barrica sui social e sfodera il suo… -