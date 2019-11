Curling | Europei 2019 | l’Italia perde con la Svizzera all’extra-end e viene eliminata

LIVE Italia-Svizzera. Europei Curling 2019 in DIRETTA. Retornaz si riscatta e regala l’extra end agli azzurri : 5-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Italia a punto dopo sei lanci ma ora inizia il gioco delle guardie 11.49: La bocciata degli svizzeri 11.49: Gonin piazza la stone a punto 11.46: Si va all’extra end. Ci si gioca tutto qua! Retornaz si va a prendere il punto ma adesso la mano è per gli svizzeri. L’Italia ha già rubato la mano due volte in questo match. Ci deve provare 11.44: Non perfetto il tiro di Schwaller ...

La cronaca di Italia-Olanda Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per gli Europei 2019 di curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Si tratta dell'ultima partita del round robin, le due squadre si trovano al secondo posto insieme alla Scozia con 5 vittorie all'attivo e dunque hanno un successo di margine nei confronti ...

oggi giovedì 21 novembre si gioca Italia-Svizzera, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio con l'imperativo di vincere contro gli elvetici, il nostro quartetto si gioca la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale: un successo assicurerebbe il pass per la zona medaglie, in caso di sconfitta bisogna aspettare i risultati degli ...

Siamo ormai giunti all'ultima giornata dedicata al round robin agli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg in Svezia. oggi saranno ufficiali tutti i verdetti sia per quanto riguarda le nazionali che andranno a giocarsi le medaglie, sia per quanto concerne le retrocessioni. Ultima partita che potrebbe risultare determinante in campo maschile quanto in campo femminile. In serata, a partire dalle ore 19.00, sarà già ...

Curling - Europei 2019 : risultati e classifica femminile. Russia - Svizzera - Svezia in testa : pass per le semifinali con la Scozia : Russia, Svizzera, Svezia si trovano al comando della classifica generale agli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia) quando manca una sola giornata al termine del round robin. Le tre capoliste e la Scozia, quarta a una lunghezza di distacco dalle rivali, sono già certe di essersi qualificate alle semifinali ma bisogna ancora definire gli accoppiamenti del turno a eliminazione diretta. Oggi la Svezia ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile incappa in due sconfitte in Serie B ma è sempre prima in classifica : L’Italia femminile incappa in due sconfitte nella Serie B degli Europei 2019 di Curling che si stanno disputando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), la nostra Nazionale resta comunque in testa alla classifica generale con sei vittorie all’attivo in otto partite disputate e condivide la leadership insieme alla Turchia. Le azzurre sono sempre a un passo dalla qualificazione alle semifinali che metteranno in palio la promozione in ...

In Svezia, nella quinta giornata di gare della rassegna continentale, gli azzurri conquistano un successo fondamentale per la classifica. domani il decisivo scontro diretto con la Svizzera per centrare le semifinali del torneo E ora si va in all in. Nella quinta giornata degli Europei di Helsingborg, in Svezia, l'Italia maschile supera per 7-6 l'Olanda all'extra end e si giocherà domani le chance di qualificazione ai ...

