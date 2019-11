Cristiano Ronaldo | matrimonio segreto con Georgina Rodriguez?

“Cristiano Ronaldo ha sposato in segreto Georgina in Marocco” : L’indiscrezione raccolta da Novella 2000 arriverebbe da fonti vicine al giocatore della Juventus CR7

“Tutto in gran segreto”. Cristiano Ronaldo e Georgina - uno scoop clamoroso : La notizia è di quelle bomba, che farà parlare a lungo. I protagonisti sono il campione della Juventus Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina. Ormai i due sono insieme da diversi anni ed hanno inoltre una figlia di nome Alana. Chi non sopporta granché la dolce metà di Cr7 è la sua mamma, che non ha apprezzato la decisione del figlio di far inserire l’estate scorsa anche lei nel testamento, dando l’ok ai suoi avvocati. E per evitare che la ...

Tentazione americana per Cristiano Ronaldo! : L’addio di Cristiano Ronaldo continua a essere un’ipotesi ancora possibile. Per il portoghese c’è anche la Tentazione americana. Il caso sembra essere ormai praticamente quasi rientrato. Cristiano Ronaldo, dopo gli impegni con la sua Nazionale, è tornato alla Continassa. Il portoghese ha iniziato, insieme ai suoi compagni, il lavoro di preparazione della sfida di sabato sul campo dell’Atalanta. Le voci riguardanti il suo futuro però non ...

“Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto in Marocco. Ha cambiato il testamento per lei” : “Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in segreto in Marocco“. È quanto sostiene Novella 2000 che ha pubblicato uno scoop secondo cui l’attaccante della Juventus sarebbe convolato a nozze con la fidanzata in una cerimonia blindatissima celebrata in Marocco. A confermare la notizia, il settimanale pubblica le dichiarazioni rilasciate da una fonte anonima molto vicina alla coppia: “Avevo capito tutto già ...

«Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina Rodriguez - matrimonio segreto in Marocco» : Cristiano Ronaldo si è sposato: nozze in gran segreto per l’attaccante della Juventus, che secondo quanto rivelato dalla rivista di gossip Novella 2000 avrebbe sposato in gran segreto in Marocco la sua Georgina Rodriguez. Una cerimonia blindata e a prova di paparazzi, ma la notizia è filtrata comunque nonostante la massima segretezza. Dopo le voci e i rumors, risalenti a un anno fa, su un possibile matrimonio imminente, pare dunque che ci ...

Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati in Marocco? : Se la notizia venisse confermata si tratterebbe di uno scoop. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto in Marocco. A lanciare l'indiscrezione bomba è il settimanale Novella 2000, che ha dedicato la copertina del numero in edicola alle presunte nozze di CR7 con la sua compagna. Tutto sarebbe nato da un'affermazione della bella Georgina, che avrebbe appellato il suo fidanzato con le parole: "Mi marido (mio ...

Secondo Novella 2000 Cristiano Ronaldo si sarebbe sposato in gran segreto con Georgina : Da alcuni anni Cristiano Ronaldo vive una grande storia d'amore con Georgina Rodriguez. CR7 e la modella sono sempre insieme e spesso li si vede sorridenti e felici anche ad eventi mondani. La coppia condivide sui social anche delle bellissime immagini della loro quotidianità insieme ai loro quattro bimbi. Oggi, però, il settimanale Novella 2000 ha rilanciato una clamorosa indiscrezione Secondo la quale Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si ...

«Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina Rodriguez - matrimonio segreto in Marocco» : Cristiano Ronaldo si è sposato: nozze in gran segreto per l'attaccante della Juventus, che secondo quanto rivelato dalla rivista di gossip Novella 2000 avrebbe sposato in gran...

«Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina Rodriguez - matrimonio segreto in Marocco» : Cristiano Ronaldo si è sposato: nozze in gran segreto per l'attaccante della Juventus, che secondo quanto rivelato dalla rivista di gossip Novella 2000 avrebbe sposato in gran...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto? La clamorosa indiscrezione : cerimonia blindata in Marocco : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto: l’indiscrezione di Novella 2000 parla anche di un possibile cambio nel testamento del giocatore Qualche screzio con l’allenatore e presunti problemi a livello fisico, in campo Cristiano Ronaldo sta avendo qualche grattacapo di troppo, ma nella sua sfera privata va tutto a gonfie vele. Al punto tale che CR7 e la compagna Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran ...

Cristiano Ronaldo - ancora 24 ore prima del faccia a faccia con Maurizio Sarri : sussurri alla Juventus : ancora 24 ore e poi ci sarà l'atteso incontro chiarificatore tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il club ha concesso all'asso portoghese un giorno di riposo supplementare rispetto agli altri compagni rientrati dalle nazionali europee. Nei giorni scorsi, la tensione s

Danilo svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo : “una volta mi ha detto che…” : Danilo e quel curiosissimo aneddoto su Cristiano Ronaldo: il calciatore brasiliano spiazza tutti col racconto su CR7 Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto una grande sicurezza di se stesso e, nei giorni scorsi è arrivata l’ennesima conferma della fiducia che il calciatore portoghese ripone in se stesso. Danilo, compagno di squadra di CR7 alla Juventus, ha infatti svelato nei giorni scorsi un aneddotto davvero curioso e simpatico ...

Calciomercato Juventus - individuato il sostituto di Cristiano Ronaldo è Kylian Mbappé : Ha soli 20 anni ma è considerato uno dei più forti calciatori del mondo. Stiamo parlando di Kylian Mbappè già laureato campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese. Secondo i dirigenti bianconeri il giocatore francese è il naturale sostituto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe abbandonare le scene calcistiche, secondo alcuni, già dal prossimo anno secondo altri il forte attaccante potrebbe continuare a giocare almeno ...

Cristiano Ronaldo e l'infortunio smentito - Pistocchi : "Qualcosa non torna". Juve e Sarri - ancora caos? : Il caso-Cristiano Ronaldo è chiuso? Sì. O forse... no. Si parla ovviamente delle polemiche della scorsa settimana, sorte dopo la sostituzione nel match tra Juventus e Milan e la successiva fuga prima dallo stadio e poi da Torino. Dunque la tripletta in nazionale e l'abbraccio al ct della selezione,