Corsa campestre | l’appuntamento di Osimo sarà l’ultima prova prima degli Europei dell’8

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il Cross Valmusone chiuderà il periodo di avvicinamento aglididell’8 dicembre Anche quest’anno il Cross Valmusone, domenica 24 novembre a(Ancona),indicativa per glididicembre a Lisbona. Due settimane dopo l’esordio a Sgonico (Trieste), attesi molti dei candidati alla maglia azzurra in ogni categoria: senior, under 23 e under 20, oltre che nel cross corto in vista della staffetta alla rassegna continentale. Sui prati della località marchigiana, nella settima edizione della gara maschile di 10 chilometri è previsto l’esordio stagionale per il carabiniere toscano Stefano La Rosa, oro a squadre di maratona neglidel 2018, opposto tra gli altri al lombardo Michele Fontana (Aeronautica), quarto nelinaugurale, e al trentino Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), ...

