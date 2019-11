Coppa Davis – Si concludono i gironi! Djokovic e Nadal avanti | fuori la Francia | le 8

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil riesce ad aggiudicarsi un primo interminabile set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 AUSTRALIA-CANADA: sulle ali dell’entusiamo, ancora lui, Pospisil! Tiene il servizio a zero nel primo game del secondo parziale. 19.16 AUSTRALIA-CANADA: il ruggito di Pospisil! Il canadese vince il primo set 7-6 in un tiebreak dove Millman alla fine ha dovuto cedere 9-7. Scatenato l’angolo nordamericano. 19.14 AUSTRALIA-CANADA: si cambia campo per la seconda volta, sul 6-6. ...

19.01 AUSTRALIA-CANADA: è tiebreak. Millman 6-6 Pospisil. Si deciderà tutto nello speciale 13esimo gioco. 18.57 AUSTRALIA-CANADA: Millman si garantisce il tiebreak salendo 6-5. A Pospisil nuovamente la patata bollente. 18.54 AUSTRALIA-CANADA: è 5-5, si salva Pospisil. Il primo parziale si allunga. 18.50 AUSTRALIA-CANADA: sprint di Millman che va sul 5-4. Pospisil sarà costretto a servire per

18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman torna a mettere un game a referto. L'australiano rimette il naso davanti: va sul 4-3. 18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman 3-3 Pospisil. Ingiocabile il tennista di Vernon per il suo avversario, che non può fare altro che concedere il game al canadese. 18.36 AUSTRALIA-CANADA: controbreak di Pospisil! Al termine di un braccio di ferro durissimo, il canadese

Coppa Davis 2019 : cambiamento di orari per i tre quarti di finale di domani : Le polemiche che hanno riguardato e stanno riguardando la Coppa Davis 2019, sul dilatarsi dei tempi, hanno portato ad un piccolo cambiamento di programma in vista della giornata di domani, quando si assisterà ai restanti (tre) quarti di finale della rassegna. A partire dal 22 novembre, infatti, la sessione mattutina inizierà alle ore 10.30, invece che alle ore 11.00, mentre quella serale avrà inizio non prima delle 17.30. Inoltre, come viene ...

18.20 AUSTRALIA-CANADA: Millman fa il suo, anche in maniera abbastanza sbrigativa, tenendo il servizio per l'1-0. 18.18 AUSTRALIA-CANADA: si comincia! E' Millman a servire nel primo gioco. 18.15 AUSTRALIA-CANADA: i due protagonisti Iniziano le operazioni di riscaldamento. 18.11 AUSTRALIA-CANADA: dopo Millman-Pospisil, il secondo singolare si disputerà fra De Minaur e

18.08 Australia-Canada: esecuzione degli inni nazionali. 18.05 Australia-Canada: stanno per entrare in campo le due formazioni. 18.00 Australia-Canada: il match inizierà nei prossimi minuti. 17.57 Australia-Canada: saranno John Millman e Vasek Pospisil a scontrarsi nel primo match. 17.53 Australia-Canada: gli australiani si sono classificati primi nel gruppo D battendo Belgio e Colombia,

Coppa Davis 2019 : Serbia - Gran Bretagna - Germania e Argentina ultime qualificate per i quarti di finale : Con le ultime tre sfide della fase a gironi giocate stamattina si è completato il tabellone dei quarti di finale delle Finali di Coppa Davis che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid. L’unico quarto di finale già definito era quello tra Australia e Canada, rispettivamente prime nel gruppo D e nell’F, ultimo incontro della giornata di oggi nella sessione serale, mentre erano già sicure di accedere alla Final Eight la ...

18.00 Australia-Canada: il match inizierà nei prossimi minuti. 17.57 Australia-Canada: saranno John Millman e Vasek Pospisil a scontrarsi nel primo match. 17.53 Australia-Canada: gli australiani si sono classificati primi nel gruppo D battendo Belgio e Colombia, mentre i canadesi li abbiamo conosciuti da vicino, in quanto hanno vinto il girone F dove era inserita l'Italia. 17.50

17.19 Germania-CILE: sta per iniziare il secondo parziale con Mies alla battuta. Ricordiamo che il match è ininfluente ai fini della classifica, Germania già avanti come prima e Cile già fuori. 17.17 Germania-CILE: Un paio di brutti errori di Tablio e una lunga volée di Barrios regalano il primo parziale alla Germania! 76(3) per Krawietz e Mies 17.15 Germania-CILE: in perfetto equilibrio il

16.53 Germania-Cile Partita molto equilibrata entrambe le coppie mantengono il servizio: 3-3. 16.51 Gran Bretagna-Kazakistan Murray/Skupski difendono il break: 3-1. 16.49 Serbia-Francia Herbert/Mahut non sbagliano e chiudono il match con un doppio 6-4 16.48 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik/Kukushkin rimangono in scia e si portano sul 2-1. 16.46 Germania-Cile Krawietz/Mies mantengono abbastanza

Coppa Davis 2019 - il format sotto accusa : tempi lunghi - giocatori malandati e regolamento discutibile. Urge modifica : “Finalmente è finita… Le nuove regole non sono delle migliori, questo possiamo dirlo. 4:18, è normale?” Fabio Fognini, nel suo stile, non le manda a dire e attacca chiaramente gli organizzatori delle Finals di Coppa Davis. L’oggetto è l’orario a cui i giocatori ieri, nella sfida tra Stati Uniti e Italia, sono stati costretti (successo degli States ed eliminazione degli azzurri). Andare oltre le 4 della mattina è ...

15.50 Serbia-Francia Mahut serve bene e i transalpini difendono serenamente il servizio e si portano sul 4-2. Ricordiamo che il match è ininfluente per la qualificazione visto Djokovic e compagni hanno conquistato il primo posto del girone. 15.48 Gran Bretagna-Kazakistan A breve in campo i doppisti Murray/Skupski-Golubev/Nedovyesov. 15.46 Serbia-Francia Herbert/Mahut piazzano il primo break

Coppa Davis – Brutte notizie per la Spagna - Bautista Agut torna a casa per motivi familiari : Il tennista spagnolo ha deciso di lasciare la squadra a Madrid per tornare a casa e stare vicino a papà Joaquin, colpito da un peggioramento delle sue condizioni di salute La Spagna di Coppa Davis deve fare a meno di Roberto Bautista Agut, costretto a lasciare il ritiro della selezione spagnola per problemi familiari. AFP/LaPresse Il numero 10 del ranking ATP ha voluto raggiungere il capezzale del padre Joaquin, le cui condizioni di salute ...

15.25 Germania-CILE Garin fa il suo e sale 5-4 nel terzo set. A questo punto toccherà a Struff provare a prolungare il parziale. 15.24 Germania-CILE Prosegue l'equilibrio tra Struff e Garin, siamo sul 4-4 nel terzo set. 15.22 Gran Bretagna-Kazakistan BUBLIK SCONFIGGE EVANS 5/7 6/4 6/1. 1-1 TRA LE DUE NAZIONI 15.20 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggrappa al servizio e chiude il game! ...