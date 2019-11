Coppa Davis 2019 | per gli azzurri una cocente eliminazione che però non deve far

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’Italia lascia con l’amaro in bocca Madrid e lanel suo nuovo format perdendo sul filo di lana contro gli Stati Uniti lo spareggio per un’eventuale qualificazione ai quarti di finale che, una volta arrivati al terzo set del doppio, si è avuta la certezza che non sarebbe arrivata per nessuna delle due squadre a causa della differenza set comunque negativa rispetto ad altre seconde classificate degli altri gironi. C’è poco da imputare ai nostri tennisti: solo Fabio Fognini ha giocato un po’ sottotono il primo singolare di lunedì contro il canadese Vasek Pospisil, per il resto il singolare di oggi contro Reilly Opelka e i due doppi li ha giocati alla grande, da vero leader di questa squadra, come spesso gli è capitato in. Simone Bolelli nel doppio contro gli Usa ha dato una grossa mano a Fognini finché gli ha retto il servizio, mentre Matteo Berrettini è ...

