Coppa Davis 2019 | Fabio Fognini attacca | “È normale finire una partita alle 4 di notte?

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Francia sotto di un set contro la Serbia - primo parziale per la Germania sul Cile e per la Gran Bretagna sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Senza break i secondi set sugli altri campi. 12.09 Francia-Serbia: Tsonga soffre maledettamente nel primo gioco del secondo set nel quale ha annullato altre tre palle break ma non consecutive. 12.01 Germania-Cile: Kohlschreiber, che abbiamo un po’ trascurato, vince il primo parziale per 6-4 contro Jarry. 11.59 Francia-Serbia: Al secondo set point Krajinovic chiude il parziale ...

Coppa Davis – Si lamenta anche Nadal : “giochiamo fino alle 2 del mattino - dormiamo alle 4 : 30. La gente va a lavorare” : L’orario notturno della Coppa Davis non va giù neanche a Nadal: il tennista spagnolo rivolge una dura critica all’organizzazione L’orario notturno della Coppa Davis non piace proprio a nessuno, tant’è che anche Rafa Nadal, idolo di casa e uno dei primi tennisti ad appoggiare l’amico Piquè e il gruppo Kosmos, ha avuto di che lamentarsi. Lo spagnolo ha puntato il dito contro l’organizzazione dei match ...

Coppa Davis da matti - Piqué giocherebbe alle 2 di notte col Barcellona? : Piqué, quello che ci ha messo i soldi, dormiva. E non ha visto l’Italia eliminata dalla nuova Coppa Davis alle 4 del mattino. Le sue “10 ore a notte più 2 di pisolino” sono la traduzione elitaria del “domani mi devo svegliare presto, ho un lavoro io”. Che è poi la mozione proletaria di cui si era fatto portavoce Nadal dopo che il doppio decisivo tra Spagna e Russia era finito alle 2: “La gente la mattina dopo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. In campo Francia-Serbia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 E’ iniziato il match tra Kyle Edmund e Mikhail Kukushkin. 11.14 Francia-Serbia: Stanno per cominciare Jo-Wilfried Tsonga e Filip Krajinovic! 11.10 Francia-Serbia: Sul campo Santana suonano gli inni nazionali di Francia e Serbia, che giocheranno il confronto probabilmente più equilibrato della sessione. 11.07 Infine sul campo 3 la Gran Bretagna e il Kazakistan si giocheranno a loro ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. In campo tra pochissimo Francia-Serbia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07 Infine sul campo 3 la Gran Bretagna e il Kazakistan si giocheranno a loro volta il primo posto nel gruppo E e la vincente affronterà la prima del gruppo C, mentre la seconda miglior seconda, piazzamento per il quale è favorita l’Argentina in quanto a quoziente set, se la vedrà con la Spagna. Per i britannici non ci sarà in campo Andy Murrsy. 11.04 Due delle tre sfide mattutine sono ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Grosjean preferisce Paire a Monfils per la sfida contro Djokovic : Siamo entrati ormai nel vivo della Coppa Davis, oggi si giocheranno molti match decisivi per il passaggio del turno. Tra questi spicca Francia-Serbia. In tal senso il capitano dei transalpini Sebastien Grosjean ha deciso di sostituire il numero dieci del ranking atp Gael Monfils con Benoit Paire attualmente in ventiquattresima posizione della classifica mondiale. Una scelta che non desta troppo scalpore se si analizza la prestazione di Monfils ...

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa Davis di tennis : L’Italia è stata eliminata nei gironi del Gruppo Mondiale della Coppa Davis, cioè la nuova fase finale del più importante torneo per nazionali di tennis maschile, che da quest’anno di disputa nel corso di una sola settimana, a Madrid, in Spagna. Dopo

L'Italia è fuori dalla Coppa Davis : Dopo il ko con il Canada, a Madrid, gli azzurri hanno perso 2-1 con gli Stati Uniti e sono esclusi anche dai ripescaggi. La certezza dell'eliminazione era già arrivata con la rinuncia dell'Australia al doppio contro il Belgio che ha così vinto 6-0, 6-0 e ha matematicamente condannato la squadra italiana. La sfida del gruppo F contro gli Usa è stata persa dagli azzurri per 2-1. Dopo la vittoria di Fognini su Opelka, Matteo Berrettini ha perso ...

Coppa Davis – Dure critiche da Barazzutti : “finito alle 4 del mattino - Canada e Australia si ritirano. Vogliamo più rispetto” : Italia eliminata dalla Coppa Davis, il capitano Barazzutti non risparmia alcune critiche all’organizzazione e al nuovo format del torneo “Pochi punti hanno fatto la differenza. Questo nuovo format non ci ha portato fortuna. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo finito alle 4 del mattino. Questa è una squadra forte, ci riproveremo“. Si è espresso così Corrado Barazzutti ai microfoni di SuperTennis al termine della partita ...

Coppa Davis 2019 - Novak Djokovic : ”L’ideale sarebbe riunire la Coppa Davis e la Coppa ATP. La Francia ha la migliore squadra di doppio del mondo” : Novak Djokovic segue da molto vicino la linea di Rafael Nadal per quanto concerne la Coppa Devis, il nuovo format e la vicinanza ad un’altra manifestazione per nazionali come l’Atp Cup. Il numero due del mondo suggerisce la possibilità di riunire le competizioni per far nascere una manifestazione unica. In un’intervista rilasciata a L’Equipe il giocatore serbo spiega:”L’ideale per me sarebbe riunire la Coppa ...

Coppa Davis 2019 - Rafael Nadal : ”Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e Atp Cup. Non c’è spazio per due coppe del mondo” : La Coppa Davis 2019 sta entrando nel vivo ma non si placano le polemiche sul nuovo format. Il numero uno del ranking, Rafael Nadal, si è espresso più volte sulla questione valutando negativamente la scelta degli organizzatori. Il tennista spagnolo, in particolare, ha spiegato che con queste modalità non c’è margine d’errore. Nadal si è poi soffermato sul fatto che la Coppa Davis è posizionata nella parte finale del calendario così ...

Tennis – Coppa Davis e ATP Cup troppo vicine? Nadal propone una soluzione : “unifichiamo le due competizioni” : Coppa Davis e ATP Cup nello spazio di poche settimane, Rafa Nadal propone la soluzione di unificare le due competizioni La stagione Tennistica 2019 è piuttosto anomala. Vista la presenza della Coppa Davis, che con il nuovo format (criticatissimo) è stata calendarizzata a fine novembre, l’annata di chi ha deciso di partecipare si è allungata con quache giorno extra di partite e allenamenti. E non è finita qui: fra qualche settimana si ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Si decide la composizione dei quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il riepilogo della terza giornata delle Finali – La cronaca del doppio di Italia-Stati Uniti Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Finali di Coppa Davis 2019 che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid! Si giocheranno a partire dalle ore 11.00 tre sfide che decideranno i quattro pass ancora da assegnare per ...

Coppa Davis – Fognini illude - letali le sconfitte di Berrettini e nel doppio : Italia eliminata dagli USA : Italia sconfitta ed eliminata dagli USA nella seconda ed ultima sfida dei gironi di Coppa Davis: agli azzurri non basta la vittoria in singolare di Fabio Fognini Dopo il ko all’esordio contro il Canada, l’Italia aveva un solo risultato utile per sperare di qualificarsi fra le migliori seconde della Coppa Davis: vincere contro gli Stati Uniti, magari anche con un punteggio largo. La vittoria nel primo singolare di Fabio Fognini, arrivata al ...