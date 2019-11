Contratto per 130mila medici |  190 euro al mese in più in busta paga

Sanità - via libera del Cdm al nuovo Contratto nazionale : cosa cambia per medici e infermieri : Dal Consiglio dei ministri è arrivato l'ok al nuovo contratto nazionale del comparto sanitario: si tratta del contratto dell'area Sanità nel triennio 2016-2018 che riguarda circa 130mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, per un "beneficio medio complessivo di circa 190 euro al mese".Continua a leggere

Gm fa causa a Fca : «Tangenti al sindacato per manipolare le tratttive sul Contratto» : General Motors fa causa a Fca, accusandola di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il sindacato United Auto Workers fra il 2009 e il 2015. Gm punta...

Intrigo internazionale per Fabian Ruiz - spunta un pre-Contratto del Real Madrid : All’estero aumenta la media di articolo dedicati a Fabian Ruiz. El Mundo Deportivo scrive che sono quattro i grandi club interessati al centrocampista del Napoli: Barcellona, Real Madrid, PSG e Manchester City. Anche se le voci danno favorito il Real Madrid, El Mundo Deportivo scrive che dall’entourage del giocatori fanno sapere che non ci sono preferenze. E che, non essendoci una clausola, è difficile oggi stabilire un prezzo con ...

Lo sciopero delle calciatrici spagnole è già finito : trovata l’intesa per il Contratto collettivo : Lo sciopero delle giocatrici spagnole è già finito. In un incontro nel pomeriggio di oggi i sindacati AFE, UGT e Futbolistas ON hanno trovato un’intesa con i club della Prima Divisiòn di Liga Iberdrola fissando il 20 dicembre come data probabile per la firma del primo contratto collettivo del calcio femminile spagnolo. Lo scrive “Marca”. Lo scorso fine settimana, l’intera nona giornata del campionato femminile spagnolo di prima divisione ...

Caro Conte - Contratto sbagliatoPer questo ArcelorMittal ha fallito : E alla fine è dovuta intervenire la magistratura, le Procure di Milano e di Taranto adesso cercheranno di dare una verità giudiziaria a questa intricata – e delirante – vicenda che va sotto il nome di ILVA. Ma la magistratura accerta possibili reati, fornisce se del caso una verità giudiziaria ma certamente non indica linee di politica industriale Segui su affaritaliani.it

Caro Conte - Contratto sbagliatoPer questo Arcelor ha fallito : E alla fine è dovuta intervenire la magistratura, le Procure di Milano e di Taranto adesso cercheranno di dare una verità giudiziaria a questa intricata – e delirante – vicenda che va sotto il nome di ILVA. Ma la magistratura accerta possibili reati, fornisce se del caso una verità giudiziaria ma certamente non indica linee di politica industriale Segui su affaritaliani.it

Tuttosport : famiglia Zielinski irritata per le fake news - sia sul Contratto sia sulla falsa fuga della moglie : La psicosi collettiva che ha seguito l’ammutinamento di martedì scorso, dopo la partita di Champions contro il Salisburgo, ha provocato la continua produzione di fake news con argomento Napoli. Siamo al punto che deve pensarci il quotidiano torinese Tuttosport a smontate una a una i falsi delle ultime ore. Innanzitutto i due episodi di criminalità che hanno coinvolto Allan e Zielinski. In un primo momento è stato detto che potessero essere ...

Damascelli : Ronaldo andrebbe punito. L’errore è averlo mandato in campo per grazia e Contratto ricevuto : Sul Giornale, Tony Damascelli parla del campionato di Serie A come di una “sagra paesana”, molto differente dallo spettacolo della Premier. “Stadi semivuoti, isterie contro gli arbitri, uso spropositato del Var, errori tecnici parrocchiali, varie ed eventuali. Questo passa il convento, spacciato per cattedrale, c’è chi si esalta per una vittoria casalinga manco si trattasse della finale di champions, c’è chi non dovrebbe ...

Woody Allen e Amazon decidono di mettere fine alla causa di 68 milioni di dollari per violazione del Contratto : Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine alla causa da 68 milioni di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concluso, ‘A Rainy Day in New York’. I termini dell’accordo non sono noti.Travolto dal ciclone di #MeToo, che lui non ha mai mancato di criticare, e soprattutto ...

F1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in scadenza di Contratto. Intrighi di mercato per il 2021 - il britannico può approdare in Ferrari? : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono in scadenza di contratto nel 2020: rinnoveranno i propri matrimoni con Mercedes e Ferrari oppure prenderanno altre strade? Questo sarà uno dei grandi temi che caratterizzeranno la prossima stagione di Formula Uno, tutti gli appassionati delle quattro ruote si chiedono quale sarà il futuro dei due uomini di riferimento del Circus anche perché le loro mosse influenzeranno tutto il mercato e la composizione ...

Concorso Aci per 242 assunzioni : previsto un Contratto a tempo indeterminato : Con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre, l'Automobile Club Italia (Aci) ha indetto vari concorsi pubblici per un totale di 242 assunzioni a tempo indeterminato. La suddivisione del personale avverrà con le seguenti modalità: 200 unità saranno riservate all'area amministrativa, 8 nuove unità si occuperanno di Contrattualistica pubblica, 8 unità per l'area di controllo di gestione, mentre saranno 4 i posti disponibili per ...

Padova : Molino Rossetto assume 70 operai nonostante il Contratto disdetto : Padova, 6 nov. (Adnkronos) - Molino Rossetto, azienda di farine di Pontelongo (Pd), ha proposto l’assunzione a tempo indeterminato a tutti i 70 dipendenti di Batan Srl già impiegati nel cessato appalto di gestione del magazzino dell'azienda molitoria. Una decisione all’insegna della responsabilità c

Padova : Molino Rossetto assume 70 operai nonostante il Contratto disdetto : Padova, 6 nov. (Adnkronos) – Molino Rossetto, azienda di farine di Pontelongo (Pd), ha proposto l’assunzione a tempo indeterminato a tutti i 70 dipendenti di Batan Srl già impiegati nel cessato appalto di gestione del magazzino dell’azienda molitoria. Una decisione all’insegna della responsabilità che garantisce la continuità del rapporto di lavoro al personale impegnato da tempo nelle attività di confezionamento ...

Brescia - Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore. Pronto Contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione : sarà Fabio Grosso a subentrare a Eugenio Corini sulla panchina del Brescia. Il campione del mondo ha rescisso consensualmente il proprio contratto con l’Hellas Verona, dopo l’esonero del maggio scorso, per accettare la proposta del presidente Massimo Cellino. Dopo aver pranzato a Milano con il proprio agente Beppe Riso, riporta la Gazzetta, l’allenatore è partito per Brescia dove nel pomeriggio firmerà il contratto che lo ...