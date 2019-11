Conte e Liliana Segre insieme al ‘Binario 21’ di Milano

Insulti sui social a Liliana Segre - Conte : “Introdurre norme contro il linguaggio dell’odio” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto sugli Insulti che quotidianamente riceve sui social la senatrice a vita Liliana Segre : "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli”.Continua a leggere

Liliana Segre insultata sui social. Conte annuncia norme contro il linguaggio d'odio online : "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana Segre. Dobbiamo scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ...