Concorso 2329 Funzionari Giudiziari | preselettiva | pubblicati esiti provvisori

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari : pubblicati esiti prova preselettiva - 21% gli idonei : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un avviso con cui ha reso noto gli esiti della prova preselettiva del Concorso per 2.329 Funzionari Giudiziari . A superala sono stati circa il 21% dei partecipanti, ovvero solo 7021. Si é dunque dimostrata una prova complessa questa preselettiva . Risultati delle prove preselettive: superano la prova 7021 candidati Come noto, si tratta del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale ...

Concorso per 2329 funzionari giudiziari - comunicata la sede : sarà la Fiera di Roma : Uno dei concorsi più attesi di questo mese di novembre 2019 sarà quello per funzionari giudiziari indetto dal Ministero della Giustizia. Grazie a questa selezione pubblica ci sarà l'opportunità per giovani e meno giovani di trovare un posto di lavoro. Sono infatti 2329 i posti banditi relativi a personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Chi riuscirà a vincere questo Concorso sarà inquadrato come funzionario nell'area funzionale terza, ...