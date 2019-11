Come chiamare Google Home da smartphone

Achille Occhetto ridicolizza Zingaretti : "Nuovo nome per il Pd? Come si dovrebbe chiamare". Sinistra addio : La rivoluzione annunciata del Pd? Solo un "trucco". Achille Occhetto, intervistato dal Fatto quotidiano, di cambi di rotta è un esperto avendo guidato la transizione dolorosissima dal Pci al Pds a inizio anni Novanta. E forse per questo mette alla berlina il segretario dem Nicola Zingaretti: "Se si

Come si potrebbe chiamare per Occhetto un nuovo partito di centrosinistra : “Se si punta solo sul nome, il cambiamento si trasforma in un'opera di cosmesi, di maquillage. Invece serve una grande discussione collettiva su cosa debba essere la sinistra oggi”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'ex segretario del partito comunista italiano, il Pci, e che trent'anni fa fondò il partito democratico della sinistra, dice che oggi c'è bisogno “di un'azione molto più profonda: una rifondazione del campo della sinistra e ...

Mondo di mezzo - Come chiamare un potere criminale che ricatta lo Stato? : Le sentenze della magistratura vanno rispettate. Ma si possono, in qualche caso si devono criticare. E’ sbagliata e pericolosa la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente sancito la non sussistenza dell’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416bis del codice penale ai traffici della banda di criminali, politici, imprenditori, professionisti che hanno monopolizzato per anni diversi settori amministrativi capitolini e altri affari ...