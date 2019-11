Clima | nel Piano per la sostenibilità vanno citate le città Per decarbonizzare serve

Giornata degli Alberi - WWF : il verde è un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti Climatici : Venezia sommersa dall’acqua e le alluvioni che hanno messo a dura prova tanta parte dell’Italia dimostrano come i cambiamenti climatici siano oggi una triste e quotidiana realtà: “Gli eventi meteorologici “estremi” che mettono a dura prova il nostro territorio e di cui hanno fatto le spese anche diverse oasi del WWF, come quella del Lago di Burano in Toscana, letteralmente sommersa, sono ormai una realtà con cui confrontarsi e che ormai ...

Previsioni astrologiche dicembre - Bilancia : Clima sereno nel focolare domestico : Nel mese di dicembre troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Saturno, Plutone e Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro e Marte in Scorpione. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento sulle Previsioni astrologiche mensili del segno Bilancia. Amore L'ultimo mese del ...

Cambiamenti Climatici - la biologa marina Wcpa : “L’emergenza di Venezia è correlata - nel 2050 non ci saranno più pesci” : “Quello che è accaduto a Venezia è fortemente correlato”. Lo ha affermato la biologa marina Mariasole Bianco, vice Chair della Wcpa (Commissione mondiale sulle aree protette della Iucn-Unione internazionale per la conservazione della natura), parlando al Festival del futuro a Verona. A proposito delle alte maree ha aggiunto: “Il fatto è che questi eventi aumentano di frequenza e intensità: la Basilica di San Marco è stata ...

Acqua alta a Venezia : “Altro che cambiamenti Climatici - le cause sono marea e scirocco. Mose inutilizzabile nell’arco di 10 anni” : Con il disastro dell’Acqua alta a Venezia, che ha messo in ginocchio la città, vengono tirati in ballo anche i cambiamenti climatici tra le cause. L’evento delle scorse ore ha avuto una grande eccezionalità, basti pensare che è la seconda misurazione più alta (187cm) dall’alluvione del 1966. Questa eccezionalità è stata favorita da una coincidenza di fattori, così come spiegato dal giornalista scientifico Luigi Bignami: “Si legge ovunque che ...

Venezia mostra che l’Italia è nel bel mezzo di una crisi Climatica : L’acqua alta che ha sommerso la città è un sintomo emblematico di quanto la crisi climatica stia incidendo sulla fisionomia dell’Italia. Leggi

Billie Eilish : concerti gratis per i fan che si impegnano nella lotta contro i cambiamenti Climatici : Come si fa a non amarla? The post Billie Eilish: concerti gratis per i fan che si impegnano nella lotta contro i cambiamenti climatici appeared first on News Mtv Italia.

Australia in fiamme - stato di emergenza per una settimana nel New South Wales. “Catastrofiche condizioni Climatiche” : Lo stato orientale Australiano del New South Wales – che ha come capitale Sydney – ha proclamato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il Paese dalla settimana scorsa. L’ordine è arrivato dalla premier dello stato Gladys Berejiklian. Una scelta dovuta, come lei stessa ha spiegato, “alle catastrofiche condizioni climatiche previste per la settimana, in particolare domani, con alte ...

Cambiamenti climatici - Oxfam : “52 milioni di persone rischiano di morire di fame in Africa. 2 - 6 milioni di profughi del Clima nel 2019” : Oltre 52 milioni di persone in 18 Paesi, tra Africa centrale, orientale e meridionale, rischiano di morire di fame a causa degli effetti dei Cambiamenti climatici, aggravati da conflitti e povertà estrema. L’allarme arriva da Oxfam alla vigilia della Conferenza ministeriale africana sull’ambiente (Amcen), che si terrà a Durban dall’11 al 15 novembre. Oxfam lancia perciò un “appello urgente” ai leader africani che si ...

Antisemitismo : Veltroni - ‘nel Paese un Clima insopportabile’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Mi sbaglierò, sarò troppo legato all’idea che la democrazia e la libertà non sono acquisite una volta per tutte, ma questo fatto testimonia di un clima in questo Paese insopportabile per una democrazia, legittimato da toni e atteggiamenti da parte della politica, e non mi riferisco solo a chi si può più esplicitamente immaginare, ma a un clima assurdo che si è creato, di demagogia, di ...

“Piano Nazionale inadeguato se non si valorizza il ruolo dell’agricoltura nel contrasto al cambiamento Climatico” : “Promuovere il pieno utilizzo del biogas esistente, stimolare lo sviluppo del biometano e favorire tecnologie e pratiche agronomiche che consentano la ricarbonizzazione dei suoli” sono queste le linee direttrici per favorire la transizione verso un modello circolare di produzione agricola, tracciate dal Presidente Piero Gattoni, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle ...

Siamo nel mezzo di una vera emergenza Climatica : l’allarme di 11mila scienziati : (Foto: Forest Service/Gaule/Jones) Il mondo è nel bel mezzo di una emergenza climatica, e “immense sofferenze umane” saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività antropiche che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ad altri fattori legati ai cambiamenti climatici. È questo l’allarme appena lanciato sulla rivista BioScience da oltre 11mila ricercatori di 153 Paesi diversi. Una coalizione globale di ...

Clima - Greenpeace : gli Usa “inadeguati e inutili nella lotta all’emergenza” : “Ritirandosi dall’accordo sul Clima di Parigi, l’amministrazione Trump rende il suo Paese inadeguato e inutile nel contrastare l’emergenza Climatica in corso”. Così, la direttrice esecutiva di Greenpeace USA, Annie Leonard, commentando la notifica ufficiale dell’amministrazione del presidente americano Donald Trump alle Nazioni Unite riguardo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul Clima di ...

Il surriscaldamento Climatico è arrivato nel profondo delle Alpi : Una ricerca del Cnr documenta come lo strato di ghiaccio si sia sciolto anche nelle cavità più profonde in cui dovrebbe essere perenne

Mercurio nel pesce : l’aumento dei livelli colpa della pesca eccessiva e del cambiamento Climatico : Negli ultimi decenni è diminuita la quantità di Mercurio nei mari. Per contro, è cresciuta notevolmente la presenza del suddetto metallo nel pesce. Tra le specie che risultano contaminate è possibile ricordare il tonno rosso e il merluzzo. Questo è il quadro, senza dubbio allarmante, emerso grazie a uno studio condotto da un team scientifico dell’Università di Harvard. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulle pagine della ...