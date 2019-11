Clamoroso risultato del voto su Rousseau | gli attivisti M5s bocciano la linea Di

Mediaset in festa - il risultato pazzesco de Le Iene : share Clamoroso - ma a pagare dazio è Canale 5 : Così in alto, mai o quasi. Si parla de Le Iene, che in onda su Italia 1 domenica 10 novembre hanno sbancato in termini di share: il programma di Davide Parenti ha infatti raccolto il 12,6% di ascolti, strappando la prima posizione in prime time. Un risultato eccellente, clamoroso per Mediaset. Le Ie