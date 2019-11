Cina-Usa | il terrore di Harry Kissinger | Si rischia una Guerra Fredda

Ok del Congresso Usa a legge a favore dei manifestanti di Hong Kong. Cina : “Pronti a reagire” a norma americana : La Cina e' pronta a prendere misure "per contrattaccare con vigore" in risposta al Congresso Usa che ha dato il via libera all'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il provvedimento a sostegno delle proteste dell'ex colonia, ora all'esame della firma di Donald Trump per la sua efficacia. "Condanniamo con forza e ci opponiamo con decisione alla approvazione di queste leggi", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. La ...

Hong Kong fa riaccendere la tensione tra Usa e Cina : Su Hong Kong è scontro tra Washington e Pechino. A riaccendere la tensione è la legge del Senato Usa sui diritti umani e sulla democrazia nell’ex colonia britannica. Si tratta di una norma che apre la strada a sanzioni nei confronti di funzionari cinesi e di Hong Kong che si ritiene abbiano volato le libertà di cui gode la Regione Amministrativa Speciale cinese e include una revisione annua del livello di ...

Hong Kong - Cina minaccia ritorsioni contro Usa per la legge pro-manifestanti. 100 studenti resistono nel campus : Al quarto giorno di assedio da parte delle forze dell’ordine, alcuni studenti ancora resistono all’interno del Politecnico. Oltre 800 hanno lasciato l’edificio, ma un centinaio - secondo quanto riferito dal rettore - restano ancora asserragliati all’interno della struttura. E le tensioni a Hong Kong sono al centro di una crisi tr Cina e Usa: Pechino ha, infatti, minacciato ritorsioni contro la normativa approvata dal ...

H. Kong - Cina condanna interferenza Usa : 3.46 La Cina condanna con forza il via libera unanime del Senato Usa allo 'Human Rights and Democracy Act' su Hong Kong. La legge "ignora i fatti, interferisce apertamente negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina e viola gravemente le norme di base del diritto internazionale e delle relazioni bilaterali", scrive in un nota il ministero degli Esteri di Pechino esprimendo forte condanna e risoluta opposizione.

Huawei-Usa - nuova deroga di tre mesi. L’accordo con la Cina è lontano : La stessa cosa era accaduta tre mesi fa, il 19 agosto, quando dalla Casa Bianca avevano rinviato ogni discorso

Dazi Usa-Cina : a che punto è la trattativa e ultime notizie : Dazi Usa-Cina: a che punto è la trattativa e ultime notizie Sembra essersi arenata la trattativa Usa-Cina sui Dazi: potrebbe saltare il protocollo di intesa sull’acquisto di beni agricoli Made in Usa da parte di Pechino. Usa-Cina, Dazi: trattative a un punto morto? Sembrava cominciato il disgelo sull’asse Usa-Cina dopo mesi di altissime tensioni; adesso, la trattativa sui Dazi subisce un nuovo stop: il maggiore nodo da risolvere quello ...

Borse positive - si spera su accordo Usa-Cina. Atteso giudizio Dbrs sull'Italia : Il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha assicurato che un accordo preliminare vicino. La Borsa di Tokyo ha segnato un rialzo in chiusura, dopo due pesanti sedute negative. Sul mercato dei titoli di Stato intanto lo spread BTp-Bund si è attestato nei primi scambi a quota 171,60 punti base

Spread Btp-Bund in ribasso - Borse positive in Asia sulla fiducia Usa-Cina : La Borsa di Tokyo ha segnato un rialzo in chiusura, dopo due pesanti sedute negative. Sul mercato dei titoli di Stato intanto lo Spread Btp-Bund si è attestato nei primi scambi a quota 171,60 punti base

Dazi Usa-Cina - dove si è incagliata la trattativa : Di nuovo bloccata la “mini” trattativa Usa-Cina che sembrava a un passo. Pechino non vuole impegnarsi troppo su acquisti agricoli. Gli Usa resistono ad alleggerire le sanzioni su Huawei.

Tik Tok e la cyberguerra agli Usa : così la Cina ci spia : Si chiama Tik Tok e i giovanissimi ne vanno matti. Si tratta di un social network cinese che consente di produrre e postare video divertenti di 15 secondi, un successo epocale perché questa...

