Ciclocross | Coppa del Mondo Koksijde 2019 | gli italiani presenti in terra belga

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Nuova tappa per ladeldiche si sposta in Belgio: nel week-end si corre in quel di. Sono quattro gliconvocati dal ct Fausto Scotti: Filippo Agostinacchio (Team Bramati), Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Filippo Fontana (Cs Carabinieri) e Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini), e correranno nelle prove juniores ed Under 23. Ovviamente non saranno gli unici atleti del Bel Paese. Non con la divisa della Nazionale, ma a rappresentare i club ci saranno anche Alice Maria Arzuffi (777 Stylaerts), Eva Lechner (Creafin) e Rebecca Gariboldi tra le donne senior e al maschile Nicolas Samparisi e Lorenzo Samparisi (Ktm Alchemist). gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Livephotosport

