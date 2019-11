Ciclismo | la situazione dei corridori italiani disoccupati Tutte le trattative in corso

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Sono ancora diversi isenza contratto per la stagione 2020, sia per quanto riguarda i movimenti all’interno del World Tour che per le formazioni Professional. Queste ultime sono sicuramente le squadre più svantaggiate, visto quanto stanno subendo per via della riforma del World Tour e del divario eclatante tra queste due categorie. A pagarne le conseguenze sono anche i. E ci sono comunque le difficoltà di fiducia, rendimento da sempre presenti nel mercato sportivo, e quindi anche in quello ciclistico. Resta il fatto che moltiazzurri sono attualmente in attesa di un’occupazione per il 2020. E spicca su tutti Domenico Pozzovivo, ancora infortunato dopo la bruttissima caduta di agosto, e senza alcun tipo di riscontro da parte della Bahrain-Merida. Gli ultimi rimasti che si sono accasati in nuove formazioni, in questi ultimi giorni se non ...

Baseterra1Marco : @Cicloweb_it @s_martinello Solo una persona intelligente e onesta come Silvio può migliorare la situazione del cicl… - cyclingoo : ?? Giro d’Italia 2020, la situazione dei big al via: Romain Bardet e Vincenzo Nibali prime conferme di un parterre c… -