Chiamarlo amore non si può | il 25 novembre Giornata contro la violenza sulle

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 novembre 2019) L'Aquila - “non si può” è il titolo dell’iniziativa che l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila ha promosso per lunedì 25, in occasione dellamondiale per l’eliminazione delladonne. Dal mattino fino alle 17.30, alla sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, si alterneranno medici, infermieri, avvocati, esperti di Polizia di Stato e Carabinieri e psicologi per analizzare uno dei fenomeni più gravi della società e per far emergere le strategie di prevenzione e repressione degli stessi. In particolare, dalle 8.30, si terrà il convegno “La gestione del codice rosa e la task force internazionale”, cui farà seguito, nel pomeriggio, una tavola rotonda sul tema “Della donna: ironia e forza” con i rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine, dell’Asl, dei centri antie ...

