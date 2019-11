Chi sono Vanessa e Jordan | i figli di Luciana Littizzetto

Lega nel Ppe? Tusk : “Ho tanta immaginazione ma ci sono dei limiti”. Zanni : “Mai con Chi ha fatto scelte politiche folli e scellerate” : La Lega nel Partito popolare europeo? “Ho tanta immaginazione però ci sono dei limiti”: è la risposta ironica del presidente Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo. Una ipotesi che peraltro il suo predecessore, Joseph Daul, sgombera dalla discussione così: “Posso dire che finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta della Lega di diventare membro del gruppo”. Ciononostante Marco Zanni, eurodeputato della Lega e ...

Chi sono gli uomini più ricchi del 2019? : Larry PageMichael BloombergMark ZuckerbergLarry EllisonAmancio OrtegaCarlos SlimBernard ArnaultWarren BuffetBill GatesJeff BezosTutti gli anni Forbes stila la sua classifica su chi sono i Paperoni più Paperoni del mondo. E non è banalissimo stilarla: misurare i vari patrimoni personali dei più ricconi del Pianeta implica calcoli complessi e analisi attente, una vera impresa titanica. Rispetto allo scorso anno non ci sono grandi cambiamenti e ...

Chi sono le vittime dell’esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona : sono cinque le vittime dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta mercoledì a Barcellona Pozzo di gotto, nel Messinese: Venera Mazzeo di 71 anni, Mohamed Taeher Mannai di 39 anni, Fortunato Porcino di 36 anni, Giovanni Testaverde di 34 anni e il più giovane di tutti Vito Mazzeo di 23 anni.Continua a leggere

Claudia - mamma scomparsa parla a Chi l'ha visto : "Sono fuggita da mio marito - ma amo i figli : mi controllava - contava anche gli assorbenti" : “Sono andata via da mio marito, ma amo i miei figli. Voglio combattere per loro”. A parlare aChi l’ha visto? è Claudia Stabile, la mamma andata via dalla sua casa di Campofiorito (Palermo) tornata a farsi viva dopo che il programma di Rai Tre aveva mostrato i disegni di sua figlia.“mamma, torna a casa”, recitavano le scritte della piccola. Parole a cui la donna non ha saputo rimanere indifferente, ...

Cittadinanza onoraria a Liliana Segre - il sindaco di Biella Chiede scusa : "Sono stato un cretino" : Dopo le polemiche sulla Cittadinanza negata alla senatrice ed il rifiuto di Ezio Greggio, il primo cittadino ha porto le sue...

Vladimir Luxuria ha trovato l’amore? Le sue parole sono Chiarissime : Vladimir Luxuria ha trovato l’amore? Pare proprio di sì. Dopo anni da single, l’attivista Lgbt potrebbe aver trovato l’anima gemella. Intervistata da i Lunatici di Rai Radio 2, quando si parla del gossip della nuova relazione, Vladimir non nega. E replica così: “È giusto rispettare anche l’altra persona. Non è detto che se tu sei un personaggio pubblico la persona che ti vuole bene, che stai frequentando e che stai conoscendo, debba diventare ...

C’è stata un’esplosione in un deposito di fuoChi artificiali vicino a Barcellona Pozzo di Gotto : ci sono dei feriti : Mercoledì pomeriggio c’è stata una grossa esplosione in un deposito di fuochi artificiali vicino a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: ci sono dei feriti e forse anche dei dispersi, ma le notizie sono ancora confuse e non c’è

