Chi L’ha Visto? | Romina Power lancia un appello per ritrovare la figlia | “Sono passati 25

Claudia Stabile - la mamma scomparsa spiega a Chi L’ha Visto perché è scappata : «Via da mio marito - ma amo i miei figli» : «Voglio combattere per tutti i miei figli». A parlare a Chi l’ha Visto? è Claudia Stabile, la mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo) che si è fatta viva con una mail al suo avvocato dopo che il programma di Rai Tre aveva mostrato i disegni di sua figlia. La donna ha accettato l’intervista per spiegare i motivi del suo allontanamento, il secondo in pochi anni. Dalla Germania, dove si è rifugiata, si mostra determinata a dare un ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi L’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi L’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

“Oggi è così”. Scomparsa Ylenia Carrisi. A ‘Chi L’ha visto?’ la novità sulla figlia di Al Bano e Romina Power : La Scomparsa di Ylenia Carrisi è uno dei misteri più seguiti della cronaca italiana. La figlia di AlBano Carrisi e Romina Power è Scomparsa dalla città di New Orleans quando aveva solo 24 anni e le ipotesi su ciò che le possa essere successo sono davvero tante. Qualcuno parla di omicidio, altri di una nuova vita lontano dalla famiglia perché incapace di vivere sotto le luci della notorietà, altri ancora sostengono che questa viva sotto un ...

Ylenia Carrisi : Chi L’ha visto? ricostruisce i possibili identikit (foto) : Chi l’ha visto? tratta il caso di Ylenia Carrisi e ricostruisce accuratamente i possibili identikit relativi alla fisionomia che potrebbe avere oggi (foto): le parole inedite di Romina Power e la vicinanza di Federica Sciarelli Ylenia Carrisi è morta oppure potrebbe essere ancora viva? E se non fosse scomparsa, che aspetto avrebbe oggi? Stavolta a […] L'articolo Ylenia Carrisi: Chi l’ha visto? ricostruisce i possibili identikit ...

Chi L’ha Visto - Romina Power su Ylenia : “Spero di riabbracciarla” : Romina Power, appello a Chi l’ha Visto? su Ylenia Carrisi: “Speranza di poterla riabbracciare” Nella puntata di mercoledì 20 novembre di Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio al caso di Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano, mostrando un servizio in cui sono stati realizzati diversi identikit su come potrebbe essere la donna scomparsa nel nulla oggi. Il servizio in questione ha mostrato ...

Firenze - neonata morta in una borsa : “Chi L’ha lasciata sperava potesse sopravvivere” : La neonata trovata morta martedì in una borsa davanti a una farmacia di Campi Bisenzio (Firenze) era nata da poche ore e probabilmente chi l’ha abbandonata sperava potesse salvarsi. Gli investigatori hanno spiegato che la piccola era stata lasciata nella borsa con la cerniera semiaperta, in modo che potesse proteggersi dal freddo ma anche respirare.Continua a leggere

“L’ha fatto di nuovo!”. Chiara Ferragni - ogni anno da 17 anni. E ora lo fa anche Fedez : Una tradizione di famiglia è pure sempre una tradizione. Se poi va avanti d 17 anni è quasi un obbligo, un po’ come la cena della vigilia di Natale. Parliamo di Chiara Ferragni, che come molti follower sapranno già, vola a Eurodisney con tutta la sua famiglia, ora allargata. Chiara lo fa da ben 17 anni: la vacanza nel parco dei divertimenti per la fashion blogger e i suoi cari è un appuntamento fisso. La prima volta a Eurodisney è stata nel ...

Catania - nasce un nuovo progetto per formare rifugiati e riChiedenti asilo. E per dare voce a Chi non ce l’ha : di Raffaella Arena* Nel 2016 i ragazzi di Africa Unita, Abdel, Moussa e Lucien – eritreo il primo, ivoriani gli altri due – si sono conosciuti a Catania, nello spiazzo sottostante la fontana del ratto di Proserpina, nel lembo più orientale della piazza della stazione. Quando li incontro, in un caldo inizio di ottobre in cui l’estate si sofferma insistentemente sulla città, la fontana è senz’acqua. La poca rimasta è verde per le alghe ...

Ascolti - vince Prodigi - record stagionale per Chi L’ha visto : Il programma più visto della prima serata di ieri è stato l’appuntamento con “Prodigi – La musica è vita“, il programma condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri dedicato al talento e alla solidarietà, seguito da 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai3 Federica Sciarelli con la puntata di “Chi l’ha visto?” ha segnato il secondo miglior risultato stagionale con 2.179.000 spettatori e il ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 novembre 2019. Vince Prodigi (15.3%) - Oltre la Soglia sprofonda al 9.2%. Chi L’ha Visto 10.6% - Volevo Fare la Rockstar 7.1% : Oltre la Soglia - Gabriella Pession e Giorgio Marchesi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.403.000 ...

Francesca Tajè... L’hanno inquadrata solo un attimo e ora sono tutti pazzi per lei. Ecco Chi è : La potenza della televisione moltiplicata a quella dei social può generare della fantastiche mostruosità, come quella che vi stiamo per raccontare. Lei si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un’influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l’attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo ...

Federica Sciarelli - Chi L’ha Visto? “Non faccio la tv del pianto” : Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli fa una confessione su Dottori in Corsia Da sabato 16 novembre Federica Sciarelli parteciperà alla terza edizione di Dottori in Corsia in onda alle 21:45 su Rai3. La conduttrice di Chi l’ha Visto? racconterà i miracoli quotidiani che la medicina fa, salvando tantissime vite all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Intervistata da TelePiù, Federica Sciarelli ha dichiarato che questo ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi L’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.35: Prodigi – La musica è vita Per il quarto anno consecutivo si rinnova su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, ...