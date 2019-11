Chi ascolta i podcast in Italia

Designazioni arbitrali : Rizzoli ascolta Ancelotti - Orsato al Napoli - RocChi alla Juve : Sono uscite le Designazioni arbitrali per il prossimo turno della Serie A. Per quanto riguarda la delicata gara degli azzurri di Ancelotti a Milano in programma sabato alle 18 è stato scelto Orsato come direttore di gara. Mentre il big match Atalanta-Juventus delle 15 ci sarà Rocchi Rizzoli ha scelto la strada comoda per cercare di evitare le polemiche e ha di fatto dato ascolto all’allenatore del Napoli che aveva nominato proprio Rocchi ...

Legali famiglia SacChi Chiedono di ascoltare fidanzata Luca e Princi : Roma – I Legali della famiglia Sacchi “hanno richiesto alla Procura di Roma di compiere alcuni atti di indagine. In particolare e’ stato richiesta l’audizione di Anastasia – la fidanzata di Luca – e Giovanni Princi al fine di poter chiedere loro spiegazioni sulle tante contraddizioni emerse dal primo filone di indagine nonche’ per poter chiedere loro, in qualita’ di persone informate sui fatti, ...

‘Caro Benna - devi scendere’ - cala il sipario sulla carriera di Daniele Bennati : “devo ascoltare la mia sChiena” : Il ciclista aretino ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica, postando su Instagram un lungo messaggio Termina con un post su Instagram la carriera di Daniele Bennati, un lungo messaggio con cui il corridore aretino dice basta, obbligato dai continui e persistenti problemi alla schiena. Diciassette anni dopo il suo esordio tra i pro’ con l’Acqua e Sapone, il ciclista italiano vanta tre tappe e la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Novembre : Qualcuno li ascolta. Il premier risponde a Chi grida “Chiusura” - “bonifiche” - “basta scudi” : A Taranto Partita la trattativa sull’Ilva: metà esuberi, ma metà soldi Al mercato – Arcelor fa sapere (senza esporsi direttamente) la “base d’asta” per riaprire la partita: i licenziati possono scendere, ma deve farlo pure il costo del contratto (1,8 mld) di Marco Palombi Astenersi incensurati di Marco Travaglio Renzi piazza un altro colpaccio nella campagna acquisti della cosiddetta Italia Viva: l’ingaggio a parametro zero di ...

Vittorio Feltri - l'Ilva - l'incapace Di Maio e i fessacChiotti al governo : "Se ascoltate Gad Lerner..." : Le acciaierie, checché ne dicano gli ecologisti dilettanti italiani, non sono forni crematori in cui muoiono operai e persone che abitano nei dintorni delle fabbriche. Mezzo mondo evoluto vanta opifici in cui il ferro viene lavorato e messo a disposizione del mercato che non può fare a meno del prez

Caso Nicosia - la deputata OcChionero in procura : i pm la ascoltano come testimone : Al centro dell’audizione i rapporti con Antonello Nicosia, il collaboratore parlamentare arrestato per mafia

“Maurizio Costanzo Chiederà scusa pubblicamente” : l’annuncio del consigliere Rai Laganà dopo la sua “risposta maleducata” a un ascoltatore : “Maurizio Costanzo mi ha garantito che martedì prossimo, durante la trasmissione, produrrà pubbliche scuse rivolte alle ascoltatrici e ascoltatori, nonché ai tecnici Rai ai quali consegnerà massima fiducia e stima per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il consigliere Rai Riccardò Laganà che ha fatto sapere che il giornalista si scuserà pubblicamente per aver “risposto in maniera ...

La proposta di CucChi : “I dialoghi tra gli arbitri vanno ascoltati” : Il giornalista Riccardo Cucchi lancia un’idea che potrebbe aiutare a placare le polemiche sulle scelte arbitrali. Cucchi, tramite il proprio profilo Twitter, propone di rendere pubbliche le conversazione tra VAR e direttore di gara. Il tweet Credo sia giunto il momento di dare la parola agli arbitri ascoltando i loro dialoghi durante la gara, o in conferenza stampa. Non servirà ad azzerare le polemiche, ma forse aiuterà a ...

Luca SacChi - Anastasiya e quello zaino con 2.000 euro : la fidanzata verrà riascoltata dai pm : «La droga non c'entra», ha detto ai microfoni del Tg1 la fidanzata di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa a Roma, quartiere Appio Latino. Ma il racconto...

AChille Lauro : «La musica che ascoltavo da bambino è diventata un ricordo malinconico» : I fan hanno già potuto assaporare il sound di “1990” durante il tour di successo “Rolls Royce Tour” che ha infiammato i club d’Italia nelle scorse settimane. “1990” (Sony Music), scritto da Achille Lauro, prodotto dallo stesso con Boss Doms e Gow Tribe, parla di un amore ossessivo e possessivo. Il sound è ispirato a La Bouche, mentre la cover rimanda a una foto iconica di Britney Spears, segnando il primo capitolo di una nuova serie di brani che ...

X Factor 13 - Mika ai giudici : “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le vostre orecChiette”. Poi attacca Giordana Petralia : “Sembra una vecChia” : L’anello debole della prima puntata del Live di “X Factor”, alla fine sono stati proprio i cantanti in gara che non erano al massimo della forma. Fredda Mariam, che poi è stata eliminata, imprecisi i Seawards, Nicola Cavallaro spinge troppo se stesso e la performance, bcon la sua arpa fuori contesto, la talentuosa Sofia Tornambene azzoppata dalla scelta della canzone “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli ed infine Enrico Di Lauro ...

Clima - Mattarella : “I giovani insieme a Greta ci Chiedono di salvare il mondo ascoltando la scienza” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando del “significato dell’ingresso sulla scena mondiale del fenomeno sorto intorno alla testimonianza della giovanissima Greta“, ha affermato che i “giovani con le loro manifestazioni nelle piazze del mondo” ricordano “a tutti che non e’ sufficiente l’enunciazione di un’esigenza e la sua rivendicazione perche’ a questa va ...

BosChi : «Il Pd sta diventando il partito delle tasse. Nessun ultimatum - ma il popolo di Italia Viva va ascoltato» : Maria Elena Boschi dalla Leopolda di Firenze attacca il suo ex partito, il Pd, sulle indicazioni merse durante la stesura della manovra: «Il Pd sta diventando il partito delle...

Raffaele Volpi al Copasir - pronto non solo ad ascoltare Conte : a Chi tocca spiegare sul caso Russiagate : Il governo si muove e la data di convocazione al Copasir di Giuseppe Conte è sempre più vicina. Mercoledì prossimo il premier sarà ascoltato sul presunto scandalo che lo vede protagonista. Quello per cui avrebbe concesso il benestare all'incontro tra i capi dell'intelligence e il ministro della gius