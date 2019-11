Cessione Ascoli | il gruppo Tod’s smentisce l’interesse | parole importanti anche dal

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) IlTod's ha smentito l'interesse all'acquisto dell'Calcio, voce circolata nelle ultime ore su alcuni organi di stampa. E' quanto si legge in una nota delguidato dell'imprenditore Diego Della Valle in cui si sottolinea come la notizia sia "priva di ogni fondamento". Lo stesso presidente dell', Massimo Pulcinelli, è intervenuto sulla vicenda: "Non ho mai avuto il piacere di conoscere i Della Valle, ho appreso delle voci circolate in maniera incontrollata sul web di un presunto interessamento dell'imprenditore Della Valle all'acquisizione dell'Calcio e, in qualità di socio di maggioranza del club, smentisco categoricamente che la società sia in vendita".

