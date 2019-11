C’è un vaccino sperimentale molto promettente contro l’hiv

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) (immagine: Getty Images) La caccia a unefficace nella lottal’hiv continua senza sosta. E ora, un nuovo passo in avanti è stato fatto nei laboratori della Scripps Research: unsi è infatti dimostrato in grado di neutralizzare più ceppi del virus dell’hiv. In particolare, i test, finora svolti sui conigli, hanno dato risultatipromettenti: gli anticorpi generati, infatti, sono ampiamente neutralizzanti e hanno preso di mira almeno due noti siti vulnerabili del virus. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Immunity. Premesso che il virus dell’hiv è in continua evoluzione, se si vuole fornire una protezione efficace è di fondamentale importanza lo sviluppo di unche sia in grado di generare i cosiddetti anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro, bnAbs (broadly neurtralizing antibodies), che possono ...

