Cartello dell’acciaio | in Germania multa da 100 milioni per Bmw | Daimler e Volkswagen

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Altro giorno, altro smacco per la reputazione dell’industria tedesca dell’auto: BMW,dovranno pagare unadi 100di euro per aver formato undedito a modulare a proprio favore i prezzi per l’acquisto dell’acciaio. È quanto ha deciso l’autorità antitrust tedesca, accusando i tre colossi teutonici di comportamenti anticoncorrenziali. Una condotta che, a dire il vero, non è nuova per le multinazionali in questione, già pizzicate a fare comunella nel luglio del 2017. Sulla loro colpevolezza non c’è dubbio: le tre aziende automobilistiche, infatti, hanno già accettato di pagare l’ammenda. Peraltro, nell’azionariato delle stesse ci sono buone fette di proprietà statale. Quindi, parte dei soldi uscirà ed entrerà nelle medesime tasche, come già successo in passato per altre sanzioni elevate ai costruttori ...

