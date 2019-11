Carlotta Mantovan | la svolta dopo il dolore Le foto svelano un bellissimo retroscena

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) Era il 26 marzo del 2018 quando il marito di, il famoso conduttore Fabrizio Frizzi, si è spento ucciso da una malattia che non lascia scampo quasi a nessuno. Da alloraè andata avanti, con forza e coraggio, nutrita dall’amore per la figlia e da quello per l’uomo di cui si era innamorata nel 2002 e che aveva poi sposato nel 2014.è tornata a lavorare e ha continuato ad occuparsi della piccola Stella, da “mamma chioccia” come si è definita lei stessa senza arrendersi mai. Piccoli passi che l’hanno portata a poter tornare a sorridere, col ricordo di Fabrizio custodito nel cuore. Da poco la moglie di Fabrizio Frizzi ha cambiato il suo look con nuovo taglio di capelli e uno stile fresco e molto giovanile. Negli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donnava a prendere la piccola Stella di 6 anni, a scuola e l’accompagna poi a mangiare ...

